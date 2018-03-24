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Глава Армении вручил медаль Признательности руководителю Sputnik Армения
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Глава Армении вручил медаль Признательности руководителю Sputnik Армения 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 24 мар — РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян вручил в субботу медаль Признательности руководителю агентства и радио Sputnik Армения Дмитрию Писаренко, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Наградить руководителя информационного агентства и радио «Спутник Армения» Писаренко Дмитрия Ивановича медалью Признательности за добросовестную и плодотворную работу в сфере журналистики", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.
Вручая в субботу в своей резиденции награды, президент отметил, что ни одно хорошее дело не оставалось и не останется незамеченным. «Уверен, что признание заслуг важно для каждого человека, в том числе и для получивших сегодня награду. Очевидно, что вас в этот зал привела многолетняя кропотливая работа. Надеюсь, вы не будете довольствоваться достигнутым. Спасибо вам за работу и преданность делу», — цитирует пресс-служба слова Саргсяна.
Медаль Признательности присуждается за деятельность в государственной, экономической, социальной, научно-образовательной, общественной сферах, большой личный вклад в развитие областей здравоохранения, образования, культуры, многолетнюю преданную и плодотворную работу.
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