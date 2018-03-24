Высокогорная Грузия станет доступнее

Врачи Грузии смогут быстрее добраться до пациентов, живущих в труднодоступных селах. Так высокогорную Хевсуретию совсем скоро с большой землей соединит дорога, передает корреспондент «МИР 24» Диана Иоселиани.

Где лучше вести трассу, строителям подсказывают сельчане. Это не капризы: местные жители знают точно, где бывают оползни, а где снежные лавины. Такие участки необходимо обойти.

«Здесь никогда не было дороги. Приходится ходить лесом. Представляете, когда у нас кто-то болеет, мы несем его на носилках по этим горным террасам. Уходит часов пять-шесть. Машины в грязи застревают», — говорит местный житель Уча Циклаури.

Из чего строить, тоже важно. Вот, например, деревянные мосты через бурную Арагви ненадежны. Чтобы весной половодье не заливало подворья, параллельно строят и защитные сооружения. Новый путь не только обеспечит связь с равниной, он откроет для путешественников уникальную природу и сельский быт.

«Если до нас дойдет дорога, то можно будет подумать и о развитии туризма. Гостей интересует наша природа, достопримечательности. Мы ведь можем показать такую Грузию, которую в городе не увидишь», — говорит местная жительница Мзекала Арабули.

Местные жительницы делятся своими навыками ковроткания и работы с валяной шерстью. Цветные орнаменты — фирменный знак горцев Хевсуретии. «Это же настоящая шерсть. Знаете, как полезно носить такие носки. С кровообращением будет все в порядке. Это не какая-то синтетика», — говорит местная жительница Нана Бекаури.

Появление дороги и развитие туризма, уверены местные жители, вернет домой молодежь, которая сейчас уезжает в город. Ведь многие села, рассыпанные на склонах Кавказского хребта, из-за отсутствия инфраструктуры уже давно опустели.

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