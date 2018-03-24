«Беспрецедентная контрабанда»: в Грузии изъяли почти 40 кг золота

Контрабандное золото на 900 тысяч долларов изъяли грузинские таможенники, сообщает «МИР 24».

36 килограммов золота и четыре килограмма серебра в виде ювелирных украшений были спрятаны в тайнике пассажирского автобуса. Он следовал из Турции Грузию через контрольно-пропускной пункт Сарпи.

«Это беспрецедентная по своему масштабу контрабанда. Такого количества украшений и на такую сумму наши сотрудники не изымали за всю историю нашей работы. Задержан гражданин Азербайджана . В настоящее время проводится экспертиза незадекларированного товара», — сказал руководитель следственного департамента министерства финансов Грузии Важа Панозашвили.

Контрабандисту, который пытался провезти украшения в обход таможенников, грозит до пяти лет лишения свободы.

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