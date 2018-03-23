Ярославский радиозавод продолжит сотрудничество с оборонным комплексом Республики Армении

Ярославский радиозавод , входящий в концерн «РТИ», завершил реализацию первого большого контракта с Министерством обороны Республики Армении . Выполнен договор на поставку зарубежному заказчику крупной партии радиостанций для пехотных войск общей стоимостью 200 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил генеральный директор предприятия Сергей Якушев , который принял участие в презентации региона в посольстве Армении в Москве

— Это был первый серьезный контракт по линии «Рособоронэкспорта» . В этом году мы завершили отгрузку всей партии нашей продукции армянским военным. Планируем в ближайшее время еще два заказа реализовать. Один, на 60 миллионов рублей, уже подписан с Республикой Арменией, второй, на сумму 200 миллионов рублей, планируем получить через «Рособоронэкспорт», — сообщил Сергей Якушев. — Кроме того, идут переговоры об организации совместного предприятия по эксплуатации и ремонту оборудования.

Сегодня между Ярославской областью и Арменией осуществляется взаимодействие в сфере образования, культуры, а также торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот региона с республикой в 2017 году вырос в три раза по сравнению с 2016 годом и составил 14,5 миллиона долларов США, из них 14,3 миллиона — объем экспорта.

— На встрече в посольстве сегодня присутствуют руководители ярославских и армянских предприятий. Между некоторыми из них уже налажено прочное партнерство. В частности, активное взаимодействие существует по направлению «дорожная техника». Мы с удовольствием эксплуатируем машины, которые производят ваши предприятия, — рассказал торговый представитель Республики Армении в РФ Карен Асоян . — Повысить товарооборот также позволит продукция резинотехнической отрасли и предприятий машиностроения вашего региона.

Кроме того, представители Армении выразили заинтересованность в продолжении поставок сельскохозяйственной продукции в Россию и развитии туристического взаимодействия.