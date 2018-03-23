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Ярославский радиозавод продолжит сотрудничество с оборонным комплексом Республики Армении
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Ярославский радиозавод продолжит сотрудничество с оборонным комплексом Республики Армении 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославский радиозавод, входящий в концерн «РТИ», завершил реализацию первого большого контракта с Министерством обороны Республики Армении. Выполнен договор на поставку зарубежному заказчику крупной партии радиостанций для пехотных войск общей стоимостью 200 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил генеральный директор предприятия Сергей Якушев, который принял участие в презентации региона в посольстве Армении в Москве.
— Это был первый серьезный контракт по линии «Рособоронэкспорта». В этом году мы завершили отгрузку всей партии нашей продукции армянским военным. Планируем в ближайшее время еще два заказа реализовать. Один, на 60 миллионов рублей, уже подписан с Республикой Арменией, второй, на сумму 200 миллионов рублей, планируем получить через «Рособоронэкспорт», — сообщил Сергей Якушев. — Кроме того, идут переговоры об организации совместного предприятия по эксплуатации и ремонту оборудования.
Сегодня между Ярославской областью и Арменией осуществляется взаимодействие в сфере образования, культуры, а также торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот региона с республикой в 2017 году вырос в три раза по сравнению с 2016 годом и составил 14,5 миллиона долларов США, из них 14,3 миллиона — объем экспорта.
— На встрече в посольстве сегодня присутствуют руководители ярославских и армянских предприятий. Между некоторыми из них уже налажено прочное партнерство. В частности, активное взаимодействие существует по направлению «дорожная техника». Мы с удовольствием эксплуатируем машины, которые производят ваши предприятия, — рассказал торговый представитель Республики Армении в РФ Карен Асоян. — Повысить товарооборот также позволит продукция резинотехнической отрасли и предприятий машиностроения вашего региона.
Кроме того, представители Армении выразили заинтересованность в продолжении поставок сельскохозяйственной продукции в Россию и развитии туристического взаимодействия.
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