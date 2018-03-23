Названа причина аварии на канатной дороге в Грузии 

Причиной аварии на канатной дороге на курорте Гудаури стали неправильные действия оператора. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.
"Оператор допустил ошибку, это был человеческий фактор", — цитирует РИА Новости чиновника.
По словам вице-премьера, падение напряжения в сети вызвало остановку движения канатной дороги. Оператор должен был переключить механизм на дизель-генератор и доставить туристов по месту назначения.
Напомним, 16 марта в результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали 11 человек, среди которых числятся шестеро граждан России, четверо — Украины, а также одна подданная Швеции. В расследовании инцидента приняли участие представители французской компании, которые провели все необходимые исследования и представили заключение.
В связи с происшествием МВД Грузии ведет следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».