Россия поможет Армении подготовить высококвалифицированные кадры

В Ереване в среду открылась международная специализированная выставка «Образование XXI век», организованная выставочной компанией «Интер Экспо» и Российским центром науки и культуры в Ереване. В выставке участвуют более 70 организаций, среди которых свыше 10 учреждений высшего образования из России.

Иванов отметил, что посольство приветствует открытие таких выставок и заинтересовано в том, чтобы в них принимало участие как можно больше вузов.

Он подчеркнул, что сегодня нельзя недооценивать важность образования, так как необразованный человек неконкурентноспособен. «Армянские вузы, филиалы российских вузов в Армении дают высококачественное образование, которое позволяет молодым людям вступать в жизнь уверенно и решать свои задачи и те, которые стоят перед Арменией», — добавил Иванов.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в приветственном послании, зачитанном главой Российского центра науки и культуры в Ереване Сергеем Рыбинским, отметила, что сотрудничество Армении и России в области образования в последние годы непрерывно углубляется.

"Увеличивается частота контактов между учебными заведениями, что позитивно влияет на укрепление взаимопонимания народов двух стран", — уверена Митрофанова.

В свою очередь замминистра образования и науки Армении Манук Мкртчян заявил, что российское образовательное пространство представляет интерес для армянских студентов.

"Российские учебные заведения с точки зрения их интересных инновационных подходов, интересных идей, направленных на будущее образование, занимают первое место в мире", — сказал Мкртчян.

Пиар-менеджер Российско-Армянского (Славянского) Университета Рима Саркисян в беседе с корреспондентом Sputnik подчеркнула, что такие выставки — отличная возможность для вузов страны представить себя.

"Здесь всегда бывают абитуриенты, заинтересованные люди. РАУ уже третий год подряд участвует в мероприятии. Многие абитуриенты после выставки звонят и становятся будущими студентами вуза", — сказала Саркисян.

Россия в 2018 году выделила армянским абитуриентам 205 мест для бесплатного обучения в лучших вузах страны. Отбор кандидатов на учебу начался с 21 февраля.

С каждым годом их число растет (в прошлом году было 187 квот при 600 заявках). Наибольшей популярностью пользуются такие специальности как экономика и юриспруденция.

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