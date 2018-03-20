Ещё
Грузия обсудит на переговорах в Женеве соглашение о неприменении силы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия обсудит на переговорах в Женеве соглашение о неприменении силы 

РИА Новости 3 часа назад
ТБИЛИСИ, 20 мар — РИА Новости. Грузинская сторона настроена начать обсуждать на женевских дискуссиях исполнение соглашения о неприменении силы, заявил замглавы МИД Грузии Давид Дондуа, комментируя информацию о возможном «прорыве на дискуссиях».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на предстоящих женевских консультациях может быть достигнут долгожданный прорыв — Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Россия и США, а также сопредседатели консультаций — ЕС, ООН и ОБСЕ — готовят совместную декларацию о неприменении силы в отношениях в регионе. По информации издания, замглавы МИД РФ Григорий Карасин выразил надежду, что заявление о неприменении силы будет принято на предстоящих переговорах. По словам дипломата, в готовящейся для принятия в устном виде декларации не будет затрагиваться вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии.
"Наша цель, чтобы в формате женевских дискуссий началось предметное рассмотрение исполнения соглашения 2008 года о неприменении силы и мирном урегулировании конфликта, которое до этого не получалось. Для нас важно, чтобы был создан международный механизм по безопасности согласно пятому пункту соглашения о неприменении огня", — приводит МИД слова Дондуа.
По его словам, «как один из шагов к этой цели грузинская сторона рассматривает в том числе приемлемое для участников дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, работа над которым ведется годами».
"Мы продолжим в Женеве переговоры и участие последовательной и принципиальной позицией, чтобы были найдены пути мирного урегулирования конфликта… если прогресс пойдет конструктивно, это создаст среду для последующих переговоров в формате женевских дискуссий и возможность подключения высокого политического уровня, готовность к которому мы уже выражали", — добавил замглавы МИД.
Обсуждение документа продолжается уже несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
РИА Новости: последние новости
Премьер Грузии призвал Россию к совместному урегулированию отношений Макрон примет участие в саммите франкофонии в Армении Писательница Абгарян о Нагорном Карабахе: любой конфликт можно решить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России61
Отец Литвиненко назвал убийцу сына127
Россияне приготовились затянуть пояса356
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»343
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение