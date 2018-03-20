Грузия обсудит на переговорах в Женеве соглашение о неприменении силы

"Наша цель, чтобы в формате женевских дискуссий началось предметное рассмотрение исполнения соглашения 2008 года о неприменении силы и мирном урегулировании конфликта, которое до этого не получалось. Для нас важно, чтобы был создан международный механизм по безопасности согласно пятому пункту соглашения о неприменении огня", — приводит МИД слова Дондуа.

По его словам, «как один из шагов к этой цели грузинская сторона рассматривает в том числе приемлемое для участников дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, работа над которым ведется годами».

"Мы продолжим в Женеве переговоры и участие последовательной и принципиальной позицией, чтобы были найдены пути мирного урегулирования конфликта… если прогресс пойдет конструктивно, это создаст среду для последующих переговоров в формате женевских дискуссий и возможность подключения высокого политического уровня, готовность к которому мы уже выражали", — добавил замглавы МИД.