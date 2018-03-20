Писательница Абгарян о Нагорном Карабахе: любой конфликт можно решить

"Любой конфликт можно решить. Этот регион очень неспокойный, там много игроков, много интересов. Очень хотелось бы надеяться, что все закончится хорошо, но, к сожалению, я думаю, этот конфликт будет еще долго тлеть", — рассказала она в интервью РИА Новости.

Писательница, ставшая свидетельницей Карабахской войны, в январе 2018 года выпустила сборник рассказов «Дальше жить», включающий в себя 30 рассказов об этом конфликте.

"Я хотела написать историю о людях, которые пережили эту войну. В Берде (родной город Наринэ Абгарян — прим. ред.) я вижу тех, кто выжил, кто остался — это, по сути, искалеченные люди. Мне хотелось написать именно о них", — отметила Абгарян.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.