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Названа дата проведения детского «Евровидения 2018»
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Названа дата проведения детского «Евровидения 2018» 

Sputnik Грузия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Международный 16-й по счету конкурс песни «Детское Евровидение 2018» пройдет в Минске 25 ноября, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканала «Беларусь 1».
Европейский вещательный союз выбрал Беларусь местом проведения детского «Евровидения 2018» еще в конце минувшего года. Пройдет концерт на «Минск-Арене» — там же проходил детский конкурс и восемь лет назад.
Представлен и логотип конкурса — им станет стилизованная белая звезда. Слоганом детского «Евровидения 2018» будет " Light up!" — «Зажигай!».
В детском «Евровидении» могут участвовать юные исполнители, которым еще нет 15 лет.
В 2017 году «Детское Евровидение» впервые прошло в столице Грузии, в тбилисском Олимпийском дворце. Победителем конкурса стала россиянка Полина Богусевич с 188 баллами, исполнившая песню «Крылья». 12-летнему Григол Кипшидзе с песней «Голос сердца» уступил ей всего три балла, набрав 185.
Грузия ранее трижды выигрывала «Детское Евровидение». «Евровидение 2016» принесло победу 10-летней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» (солнце — в переводе с грузинского) грузинка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.
В 2008 году на Евровидении победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011 году — группа Candy.
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