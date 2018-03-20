Названа дата проведения детского «Евровидения 2018»

ТБИЛИСИ , 20 мар — Sputnik . Международный 16-й по счету конкурс песни «Детское Евровидение 2018» пройдет в Минске 25 ноября, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканала «Беларусь 1».

Европейский вещательный союз выбрал Беларусь местом проведения детского «Евровидения 2018» еще в конце минувшего года. Пройдет концерт на «Минск-Арене» — там же проходил детский конкурс и восемь лет назад.

Представлен и логотип конкурса — им станет стилизованная белая звезда. Слоганом детского «Евровидения 2018» будет " Light up!" — «Зажигай!».

В детском «Евровидении» могут участвовать юные исполнители, которым еще нет 15 лет.

В 2017 году «Детское Евровидение» впервые прошло в столице Грузии , в тбилисском Олимпийском дворце. Победителем конкурса стала россиянка Полина Богусевич с 188 баллами, исполнившая песню «Крылья». 12-летнему Григол Кипшидзе с песней «Голос сердца» уступил ей всего три балла, набрав 185.

Грузия ранее трижды выигрывала «Детское Евровидение». «Евровидение 2016» принесло победу 10-летней исполнительницы Мариам Мамадашвили . С песней «Мзео» (солнце — в переводе с грузинского) грузинка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.

В 2008 году на Евровидении победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011 году — группа Candy.