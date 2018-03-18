Лихачёв: Абхазия и Молдавия задают тон голосованию за рубежом

«По той информации, который мы сегодня обладаем, я могу назвать страны, которые задают тон. Самым активным образом идет голосование на территории Абхазии, Южной Осетии, Молдовы , Приднестровья», — сказал Лихачёв.

Он уверен, что результаты голосования за рубежом будут позитивные, и цивилизованные. Член ЦИК добавил, что голосование россиян за пределами России укрепит её позиции как одного из лидеров евразийского электорального пространства.