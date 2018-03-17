«Русланы» Азербайджан покупает в России

«2000» спросили об этом человека, которого одни считают лучшим руководителем «Антонова», а другие винят в упадке этого авиастроительного гиганта.

Стоит напомнить, что выдавливать Дмитрия Киву из ГП «Антонов», которое он возглавил в 2008 г., стали еще во времена премьерства Арсения Яценюка . Поскольку руководитель предприятия не спешил «уходить по собственному», менеджмент госконцерна «Укроборонпром» , в систему которого в мае 2015-го включили «Антонов», сначала разделил сдвоенную должность его руководителя (президента — генерального конструктора) на две отдельные, оставив Киву лишь на второй из них — генерального конструктора. А через год с небольшим последовал второй этап кадрово-аппаратной операции — с 1 октября 2016-го ликвидирована как таковая должность генконструктора.

В ноябре 2016 г. неугодный Кива отправился в Баку , куда его пригласили работать.

— Дмитрий Семенович, чем вы занимаетесь в Азербайджане и в каком статусе?

— Меня приглашали ехать на работу в четыре разные страны. Я согласился с предложением Азербайджана — и думаю, что не ошибся в таком своем выборе.

Я работаю советником президента государственной авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») и советником президента частной акционерной компании Silk Way Group (она занимается воздушными грузоперевозками). Консультирую азербайджанских коллег по вопросам, связанным с созданием авиационной промышленности, по вариантам ее организации, по характеристикам различных самолетов, международным рынкам их реализации и многим другим аспектам.

Должен заметить, что мне и раньше доводилось бывать в этой стране, но сейчас это другой Азербайджан.

Если сравнивать с Украиной , то развитие здесь идет более мощно, что видно невооруженным глазом. В Азербайджане повсюду, даже в глубинке, хорошие дороги, высокая культура у людей, практически отсутствие криминалитета.

У руководства Азербайджана есть намерение создать у себя в стране такую высокотехнологичную отрасль экономики, как авиационная промышленность. Осуществляется закупка большого количества новых самолетов — как для пассажирских перевозок, так и для грузовой авиации. Построен новый аэровокзал, хотя и старый в Баку — намного лучше, чем сегодняшний «Борисполь». Думают в Азербайджане и о подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли: этим занимается функционирующий в Баку специализированный вуз — Академия гражданской авиации.

Меня в Азербайджане приняли очень хорошо, создали условия для моей работы и для жизни моей семьи.

— Когда вы руководили «Антоновым», звучали громкие заявления о будущих контрактах с азербайджанской стороной. Что сегодня интересует Азербайджан: приобретение в Украине самолетов, деловое партнерство с целью появления у них собственного авиастроительного предприятия?

— В Азербайджане заинтересованы в обоих упомянутых вами направлениях сотрудничества с «Антоновым». 7 мая 2015 г. представители этой страны стали свидетелями первого испытательного полета опытного экземпляра нового транспортного самолета Ан-178. В тот же день на гостомельском аэродроме было подписано соглашение, зафиксировавшее деловой интерес азербайджанской стороны к приобретению Ан-178.

Совсем недавно — в начале февраля нынешнего года — мне довелось в составе азербайджанской делегации побывать в Киеве и участвовать в переговорах с руководством и ведущими специалистами ГП «Антонов». Обсуждались различные аспекты перспектив сотрудничества как по уже упоминавшемуся Ан-178, так и по «Русланам» — Ан-124-100 (гражданской версии транспортного самолета Ан-124).

Внимание в Азербайджане к тяжелым транспортным Ан-124-100, обладающим большой грузоподъемностью, объясняется тем, что азербайджанские авиаперевозчики уже купили в России один «Руслан», и они намерены приобрести еще несколько таких мощных большегрузных самолетов. Поэтому в Азербайджане заинтересованы в модернизации Ан-124-100, и им в этом может пригодиться опыт украинских специалистов «Антонова», уже осуществивших у себя модернизационное преобразование Ан-124-100 в более совершенный Ан-124-100М-150, обладающий не только большей грузоподъемностью, но и рядом других достоинств.

Что же касается украинско-азербайджанского сотрудничества по Ан-178, то предполагается, что в перспективе эти транспортные самолеты (обладающие грузоподъемностью в 18 т) будут строиться как в Киеве — на серийном заводе «Антонова», так и на будущем авиастроительном предприятии в Азербайджане, т. е. на условиях производственной кооперации.

— Следите ли вы за судьбой «Антонова»? Сегодня популярна концепция, что в преодолении нынешних проблем этому госпредприятию могли бы помочь корпоратизация и акционирование.

— Безусловно, корпоратизация и акционирование нужны «Антонову». Ведь известно, что в мире нынче нет ни одной серьезной полностью государственной авиастроительной компании. Даже в Китае их крупнейшая авиастроительная компания AVIC является акционерной.

Но корпоратизировать и акционировать такую авиастроительную фирму нужно тогда, когда она находится на подъеме и стоит дорого, — с выходом на IPO.

Когда я в свое время в течение десяти лет предлагал корпоратизировать и акционировать «Антонов», у нас на предприятии работали около 13,5 тыс. человек, годовой оборот был эквивалентен примерно 500 млн долл., а чистая прибыль — около 50 млн долл. Но тогда на этот шаг не пошли.

У нас, к сожалению, привыкли банкротить предприятие, обесценивать его, чтобы выкупить «своими людьми». Разве государству и народу Украины это выгодно?