Депутат Армении отметил благоприятную атмосферу, созданную на выборах в РФ

"Конечно, импонирует общая атмосфера, которая сейчас на этих выборах наблюдается. Нет какой-то излишней истерики. Создана нормальная атмосфера, для того чтобы российский избиратель в свободной и справедливой манере свое волеизъявление выразил. Мы желаем РФ, чтобы этот же тон, такой хороший, и эта атмосфера до конца сохранились", — заявила Нагдалян на встрече с главой комитета Совета федерации по международным делам Константином Косачевым

Она подчеркнула, что наблюдатели МПА СНГ дают объективную и нейтральную оценку выборным процессам без политических оценок.

"Политическая конъюнктура — это не наш конек. Наш конек — это справедливые, правильные выборы. Мы желаем России таких выборов", — заявила депутат.

В свою очередь координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, первый зампред Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфат Аскеров сообщил, что миссия включает в себя порядка 40 наблюдателей, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге , Ленинградской, Астраханской, Омской, Оренбургской областях, Республике Карелия

"Мы сюда приехали для того, чтобы наблюдать за президентскими выборами, чтобы они прошли в соответствии с конституцией и избирательным законодательством РФ и, конечно, соответствовали бы тем международным стандартам, тем международным обязательствам, которые брала на себя РФ. Желаем успеха в этой ответственной работе", — заявил он.