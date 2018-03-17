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Депутат Армении отметил благоприятную атмосферу, созданную на выборах в РФ
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Депутат Армении отметил благоприятную атмосферу, созданную на выборах в РФ 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Избирательная кампания в России проходит в конструктивном ключе, создана благоприятная атмосфера для волеизъявления граждан, заявила наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Народного собрания Армении Эрмине Нагдалян.
"Конечно, импонирует общая атмосфера, которая сейчас на этих выборах наблюдается. Нет какой-то излишней истерики. Создана нормальная атмосфера, для того чтобы российский избиратель в свободной и справедливой манере свое волеизъявление выразил. Мы желаем РФ, чтобы этот же тон, такой хороший, и эта атмосфера до конца сохранились", — заявила Нагдалян на встрече с главой комитета Совета федерации по международным делам Константином Косачевым.
Она подчеркнула, что наблюдатели МПА СНГ дают объективную и нейтральную оценку выборным процессам без политических оценок.
"Политическая конъюнктура — это не наш конек. Наш конек — это справедливые, правильные выборы. Мы желаем России таких выборов", — заявила депутат.
В свою очередь координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, первый зампред Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфат Аскеров сообщил, что миссия включает в себя порядка 40 наблюдателей, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Омской, Оренбургской областях, Республике Карелия.
"Мы сюда приехали для того, чтобы наблюдать за президентскими выборами, чтобы они прошли в соответствии с конституцией и избирательным законодательством РФ и, конечно, соответствовали бы тем международным стандартам, тем международным обязательствам, которые брала на себя РФ. Желаем успеха в этой ответственной работе", — заявил он.
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