Выборы-2018: мастер-класс для Запада 

В Россию уже приехали и получили аккредитацию в ЦИК более 500 иностранных наблюдателей из почти 65 государств. Всего же их будет рекордное количество — 1,5 тысячи человек из 109 стран мира. По признанию Центризбиркома, это стало беспрецедентным случаем в истории отечественных выборов. Предыдущий рекорд составил чуть более 1 тысячи зарубежных наблюдателей. Среди нынешних лидеров — Казахстан, который направил 223 человека, Белоруссия, отправившая 118 человек, Германия, командировавшая 93 человека и Франция, приславшая 88 своих граждан.
Киев голосовать не даст
«У Совета Федерации есть конституционные полномочия в части организации выборов Президента, — мы, равно как и депутаты Госдумы можем отправлять приглашения иностранным наблюдателям наравне с Президентом, Правительством и Центризбиркомом», — сказал 17 марта на встрече с иностранными наблюдателями глава Комитета совета Федерации Константин Косачев.
В этот день он встретился с наблюдателями из парламентов стран СНГ, МПА СНГ, депутатами Европарламента, Межпарламентского союза, послами, членами Центризбиркомов европейских и латиноамериканских стран. Каждую из встреч сенатор начинал с рассказа о российском выборном законодательстве, нововведениях, а также правилах и возможностях для наблюдателей получить не только весь спектр необходимой им информации, но и помощь ЦИК по «горячей линии» в любую минуту.
«На официальном сайте ЦИК есть справочная информация на английском языке, а также телефон горячей линии, если будут возникать оперативные вопросы любого характера», — объяснил сенатор.
Он также напомнил зарубежным коллегам о новациях российского выборного законодательства. Речь шла об отмене открепительных удостоверений, чем уже воспользовались порядка 6 миллионов избирателей из 109. «Другое новшество заключается в том, чтобы участвовать в наблюдении за выборами общественникам. А также отрегулирована более чётко возможность использования средств видеонаблюдения. Теперь более половины избирательных участков в РФ оборудованы системами видеонаблюдения. Это территория, на которой проживает более 80% граждан России», — добавил Косачев.
А вот россияне, которые живут на Украине, а их примерно 72 тысячи только в Киеве, проголосовать не смогут. Накануне стало известно, что украинские власти им это запретили, о чём сообщили через главу МВД Украины. Исключение сделали только для представителей дипмиссии РФ. Этой информацией Косачев поделился с представителями иностранных наблюдательных миссий и добавил, что в Грузии складывается точно такая же ситуация.
«Возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан России со стороны националистических организаций Украины», — сказал сенатор и признался, что удивлен самим фактом наличия подобной ситуации, поскольку ранее Москва получала заверения от Киева в достойной организации голосования российских граждан на Украине.
Всего, по словам Косачева, за рубежом будут голосовать порядка 2-х миллионов граждан нашей страны на 385 участках в 145 государствах. 30 тысяч человек уже проголосовали досрочно, по данным ЦИК на 16 марта.
Отчитаться должны не все От шести межпарламентских структур, которые направили своих наблюдателей в Россию, ждут официальных докладов по итогам их работы. Речь идёт о Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, Межпарламентской ассамблее православия, Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, а также Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Что касается представителей национальных парламентов, то тут у них нет никаких отчётных обязательств. И всё же, мы хотели бы увидеть письменные результаты вашего наблюдения», — обратился Косачев к зарубежным коллегам.
Не подвести российских законодателей пообещали главы наблюдательных миссий из стран СНГ. Они отметили прекрасную подготовку российской стороны к работе зарубежных наблюдателей. «Союзнические братские государства считают, что это их долг, обязанность и честь быть вместе с Росией в ходе проведения такого важного общественно — политического мероприятия как выборы президента России», — уверены члены наблюдательных миссий из стран СНГ.
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ахмет Мурадов заявил, что за эти дни необходимо сделать всё возможное, чтобы перенять опыт и практику России в обеспеченииизбирательного процесса. «Из Казахстана прибыли около 200 наблюдателей, представителей партий, движений, общественных организаций. Нам есть, чему поучиться у России».
А глава казахской наблюдательной миссии — член Сената Республики Бакытжан Жумагуловрассказал, что на его родине изучили российское выборное законодательство и пришли к выводу, что оно позволяет полностью реализовать избирательное право гражданам, а кандидатам — полностью реализовать свои возможности.
Также считает и член делегации наблюдателей из ЮАР Джомо Арчиболд Нъямби. Он заявил, что его страна внимательно изучит демократические процедуры в ходе предвыборной кампании и голосования, чтобы перенять этот опыт.
Своими ожиданиями, что выборы пройдут в полном соответствии с законами Российской Федерации поделился депутат парламента Таджикистана Садриддин Шарипов. «В нашей стране, кстати, созданы все необходимые условия для проведения голосования на местных избирательных участках».
Следить за ходом голосования 18 марта в Россию также прибывают делегации из Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Сербии, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Мексики, Израиля, ЮАР— всего более 300 человек.
Наблюдатели из США, которых собралось 56 человек, прибывают в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наравне с украинскими наблюдателями в количестве двух человек.
Европейцы хотят всё знать о выборах в России
Три британских наблюдателя передумали ехать в Россию, так как заявили, что на них оказывается политическое и психологическое давление со стороны парламента Великобритании. Об этом рассказал «Парламентской газете» член ЦИК РФ Василий Лихачёв. «Три наблюдателя из Великобритании отказались приезжать в нашу страну. Речь идёт не о наблюдателях в составе (БДИБЧ) ОБСЕ, а о тех, которым приглашения рассылали законодатели», — объяснил Лихачёв.
По его словам, тот факт, что в мире насчитывается 202-203 государства, из которых 193 — члена ООН, а в Россию приедут наблюдатели из 109 стран, включая США, говорит о многом. «И, после того, как выборы завершатся, мы будем анализировать это достижение, стараясь сохранить его и к выборной компании в Госдуму 8 созыва в сентябре 2021 года», — высказался член Центризбиркома.
Теперь более половины избирательных участков в РФ оборудованы системами видеонаблюдения. Это территория, на которой проживает более 80% граждан России. Косачев при этом заявил, что европейцы должны видеть, как проходят выборы в России. Для этого в личном порядке в Россию на выборы были приглашены члены исполкома МПС члены Европарламента. На встрече с сенатором член фракции Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Андрей Мамыкин высказался так: «Мы не можем делать заявлений от имени Европарламента, но можем их делать от своего имени и от имени наших избирателей. Множество граждан Евросоюза хотят видеть настоящую картину президентских выборов в РФ».
Дуарте Пашеко, депутат из Португалии, сообщил, что очень интересна тема с возможностью проголосовать не по месту жительства и в целом организация выборного процесса в РФ.
Мирослав Митрофанов из Латвии в свою очередь заявил: «Русские граждане в Латвии значат для нас больше, чем веяния Евросоюза. Эти люди тоже разные. Кто-то поддерживает одного кандидата, кто-то другого, но все они хотят получить объективную информацию о том, как проходят в России выборы». Тем более, добавил политик, Россия — самая близкая к Латвии в культурном плане страна.
Всего из Латвии наблюдать за выборами президента 18 марта приехали 11 человек.
По словам главы международного Комитета Совфеда, позиция российской стороны последовательна: открытость к международному наблюдению за выборами и гордость тем, как эти выборы организованы в России. «Жаль, что часто международные структуры, имеющие компетенцию в сфере наблюдения за выборами, действуют избирательно и предпочитают наблюдать за выборами только в тех станах, которые находятся под их пристальным политическим вниманием», — добавил Константин Косачев.