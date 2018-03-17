Выборы-2018: мастер-класс для Запада

Россию уже приехали и получили аккредитацию в ЦИК более 500 иностранных наблюдателей из почти 65 государств. Всего же их будет рекордное количество — 1,5 тысячи человек из 109 стран мира. По признанию Центризбиркома, это стало беспрецедентным случаем в истории отечественных выборов. Предыдущий рекорд составил чуть более 1 тысячи зарубежных наблюдателей. Среди нынешних лидеров — Казахстан , который направил 223 человека, Белоруссия , отправившая 118 человек, Германия , командировавшая 93 человека и Франция , приславшая 88 своих граждан.

Киев голосовать не даст

«У Совета Федерации есть конституционные полномочия в части организации выборов Президента, — мы, равно как и депутаты Госдумы можем отправлять приглашения иностранным наблюдателям наравне с Президентом, Правительством и Центризбиркомом», — сказал 17 марта на встрече с иностранными наблюдателями глава Комитета совета Федерации Константин Косачев

В этот день он встретился с наблюдателями из парламентов стран СНГ, МПА СНГ, депутатами Европарламента , Межпарламентского союза, послами, членами Центризбиркомов европейских и латиноамериканских стран. Каждую из встреч сенатор начинал с рассказа о российском выборном законодательстве, нововведениях, а также правилах и возможностях для наблюдателей получить не только весь спектр необходимой им информации, но и помощь ЦИК по «горячей линии» в любую минуту.

«На официальном сайте ЦИК есть справочная информация на английском языке, а также телефон горячей линии, если будут возникать оперативные вопросы любого характера», — объяснил сенатор.

Он также напомнил зарубежным коллегам о новациях российского выборного законодательства. Речь шла об отмене открепительных удостоверений, чем уже воспользовались порядка 6 миллионов избирателей из 109. «Другое новшество заключается в том, чтобы участвовать в наблюдении за выборами общественникам. А также отрегулирована более чётко возможность использования средств видеонаблюдения. Теперь более половины избирательных участков в РФ оборудованы системами видеонаблюдения. Это территория, на которой проживает более 80% граждан России», — добавил Косачев.

А вот россияне, которые живут на Украине , а их примерно 72 тысячи только в Киеве, проголосовать не смогут. Накануне стало известно, что украинские власти им это запретили, о чём сообщили через главу МВД Украины. Исключение сделали только для представителей дипмиссии РФ. Этой информацией Косачев поделился с представителями иностранных наблюдательных миссий и добавил, что в Грузии складывается точно такая же ситуация.

«Возможны провокации и прямые угрозы в адрес граждан России со стороны националистических организаций Украины», — сказал сенатор и признался, что удивлен самим фактом наличия подобной ситуации, поскольку ранее Москва получала заверения от Киева в достойной организации голосования российских граждан на Украине.

Всего, по словам Косачева, за рубежом будут голосовать порядка 2-х миллионов граждан нашей страны на 385 участках в 145 государствах. 30 тысяч человек уже проголосовали досрочно, по данным ЦИК на 16 марта.

Отчитаться должны не все От шести межпарламентских структур, которые направили своих наблюдателей в Россию, ждут официальных докладов по итогам их работы. Речь идёт о Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ , Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, Межпарламентской ассамблее православия, Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, а также Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Что касается представителей национальных парламентов, то тут у них нет никаких отчётных обязательств. И всё же, мы хотели бы увидеть письменные результаты вашего наблюдения», — обратился Косачев к зарубежным коллегам.

Не подвести российских законодателей пообещали главы наблюдательных миссий из стран СНГ. Они отметили прекрасную подготовку российской стороны к работе зарубежных наблюдателей. «Союзнические братские государства считают, что это их долг, обязанность и честь быть вместе с Росией в ходе проведения такого важного общественно — политического мероприятия как выборы президента России», — уверены члены наблюдательных миссий из стран СНГ.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ахмет Мурадов заявил, что за эти дни необходимо сделать всё возможное, чтобы перенять опыт и практику России в обеспеченииизбирательного процесса. «Из Казахстана прибыли около 200 наблюдателей, представителей партий, движений, общественных организаций. Нам есть, чему поучиться у России».

А глава казахской наблюдательной миссии — член Сената Республики Бакытжан Жумагуловрассказал, что на его родине изучили российское выборное законодательство и пришли к выводу, что оно позволяет полностью реализовать избирательное право гражданам, а кандидатам — полностью реализовать свои возможности.

Также считает и член делегации наблюдателей из ЮАР Джомо Арчиболд Нъямби. Он заявил, что его страна внимательно изучит демократические процедуры в ходе предвыборной кампании и голосования, чтобы перенять этот опыт.

Своими ожиданиями, что выборы пройдут в полном соответствии с законами Российской Федерации поделился депутат парламента Таджикистана Садриддин Шарипов. «В нашей стране, кстати, созданы все необходимые условия для проведения голосования на местных избирательных участках».

Италии, Сербии, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Мексики, Следить за ходом голосования 18 марта в Россию также прибывают делегации из Австрии Бельгии , Германии, Греции Израиля , ЮАР— всего более 300 человек.

Наблюдатели из США , которых собралось 56 человек, прибывают в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наравне с украинскими наблюдателями в количестве двух человек.

Европейцы хотят всё знать о выборах в России

Три британских наблюдателя передумали ехать в Россию, так как заявили, что на них оказывается политическое и психологическое давление со стороны парламента Великобритании . Об этом рассказал « Парламентской газете » член ЦИК РФ Василий Лихачёв . «Три наблюдателя из Великобритании отказались приезжать в нашу страну. Речь идёт не о наблюдателях в составе (БДИБЧ) ОБСЕ, а о тех, которым приглашения рассылали законодатели», — объяснил Лихачёв.

По его словам, тот факт, что в мире насчитывается 202-203 государства, из которых 193 — члена ООН , а в Россию приедут наблюдатели из 109 стран, включая США, говорит о многом. «И, после того, как выборы завершатся, мы будем анализировать это достижение, стараясь сохранить его и к выборной компании в Госдуму 8 созыва в сентябре 2021 года», — высказался член Центризбиркома.

Теперь более половины избирательных участков в РФ оборудованы системами видеонаблюдения. Это территория, на которой проживает более 80% граждан России. Косачев при этом заявил, что европейцы должны видеть, как проходят выборы в России. Для этого в личном порядке в Россию на выборы были приглашены члены исполкома МПС члены Европарламента. На встрече с сенатором член фракции Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Андрей Мамыкин высказался так: «Мы не можем делать заявлений от имени Европарламента, но можем их делать от своего имени и от имени наших избирателей. Множество граждан Евросоюза хотят видеть настоящую картину президентских выборов в РФ».

Дуарте Пашеко, депутат из Португалии , сообщил, что очень интересна тема с возможностью проголосовать не по месту жительства и в целом организация выборного процесса в РФ.

Мирослав Митрофанов из Латвии в свою очередь заявил: «Русские граждане в Латвии значат для нас больше, чем веяния Евросоюза. Эти люди тоже разные. Кто-то поддерживает одного кандидата, кто-то другого, но все они хотят получить объективную информацию о том, как проходят в России выборы». Тем более, добавил политик, Россия — самая близкая к Латвии в культурном плане страна.

Всего из Латвии наблюдать за выборами президента 18 марта приехали 11 человек.

По словам главы международного Комитета Совфеда, позиция российской стороны последовательна: открытость к международному наблюдению за выборами и гордость тем, как эти выборы организованы в России. «Жаль, что часто международные структуры, имеющие компетенцию в сфере наблюдения за выборами, действуют избирательно и предпочитают наблюдать за выборами только в тех станах, которые находятся под их пристальным политическим вниманием», — добавил Константин Косачев.