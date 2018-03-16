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Алиев поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
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Алиев поздравил азербайджанцев с праздником Новруз 

Мир24 18 часов назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. Поздравительное обращение опубликовано на сайте главы государства.
«Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы», — сказала Алиев. Он пожелал азербайджанцам здоровья, счастья и успехов.
Отметим, Новруз празднуется в Азербайджане ежегодно. Он символизирует начало новой жизни и прихода весны. К празднику готовятся заранее. Убирают в доме, а во дворах жгут костры.
Сам Новруз отмечают несколько дней. Готовят сладости и различные угощения. Среди них плов, дошеме, пахлава. На улицах страны проходят народные гуляния.
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