Алиев поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. Поздравительное обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы», — сказала Алиев. Он пожелал азербайджанцам здоровья, счастья и успехов.

Отметим, Новруз празднуется в Азербайджане ежегодно. Он символизирует начало новой жизни и прихода весны. К празднику готовятся заранее. Убирают в доме, а во дворах жгут костры.

Сам Новруз отмечают несколько дней. Готовят сладости и различные угощения. Среди них плов, дошеме, пахлава. На улицах страны проходят народные гуляния.

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