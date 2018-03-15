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Армения сильно отстает от Азербайджана в рейтинге счастья
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Армения сильно отстает от Азербайджана в рейтинге счастья 

Sputnik Азербайджан 16 часов назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 15 мар — Sputnik. Армения оказалась на 129 месте среди 156 государств мира в рейтинге самых счастливых стран, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на данные международной группы исследователей ООН, обнародовавшей ежегодный отчет о благосостоянии народов «Всемирный доклад о счастье 2018».
Данные приводит международная группа исследователей ООН, обнародовавшая ежегодный отчет о благосостоянии народов «Всемирный доклад о счастье 2018».
Исследования проводились среди 156 государств мира на основе таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция.
Соседняя Грузия выше всего на одну позицию и занимает 128 место. Другие страны региона расположились следующим образом: Азербайджан — на 87 строчке, Иран — 106, Турция — 74. Россия расположилась на 59 строчке, потеряв по сравнению с прошлым годом 13 позиций.
Самой «счастливой» из стран СНГ признан Узбекистан, который занимает 44 место, а самой «несчастной» — Украина (138 позиция рейтинга).
В то же время самой «счастливой» страной мира оказалась Финляндия. Она подвинула на вторую строчку своего соседа — Норвегию. В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Самой «несчастливой» страной мира в 2018 году была признана африканская Республика Бурунди.
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