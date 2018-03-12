Алиев: сотрудничество Баку и Тбилиси выйдет на глобальный уровень

Стороны отметили рост торгового оборота, развитие туризма и обсудили вопросы сотрудничества в рамках проекта «Великий шелковый путь». Так, недавно в строй вступила железнодорожная магистраль, которая связывает Азербайджан и Турцию через Грузию. Кроме того, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Грузии.

В ходе встречи Ильхам Алиев также отметил, что в скором времени сотрудничество Баку Тбилиси выйдет на глобальный уровень.

«Есть ряд глобальных проектов, которые нас объединяют. В октябре прошлого года мы отметили открытие одного из таких проектов — Баку-Тбилиси-Карс. В этом году, в результате запуска в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода и проекта TANAP, наше сотрудничество поднимется на более высокий уровень. То есть наше сотрудничество, превзойдя региональный формат, выйдет на глобальный уровень», — заявил азербайджанский лидер.

Георгий Квирикашвили в свою очередь подтвердил важность названных проектов как с экономической, так и геополитической точки зрения, а также отметил, что по посещаемости Грузии граждане Азербайджана занимают первое место.

Отмечается, что помимо официальных встреч, которые продолжались в течение всего дня, на сегодня запланирована и культурная программа.

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