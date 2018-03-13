Военно-Грузинскую дорогу открыли после непогоды 

Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Северной Осетии.
«Дорога работает в штатном режиме с 13:00 мск», — отметили в ведомстве.
Трасса была закрыта в понедельник, 12 марта, для большегрузов из-за непогоды в Грузии, напоминает «МИР 24».
Отметим, что эта магистраль через Главный Кавказский хребет ведет из Владикавказа в Тбилиси и таким образом соединяет Россию со странами Закавказья.
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