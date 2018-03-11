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В Калуге выбрали «МИСС-ЭТНО 2018»
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В Калуге выбрали «МИСС-ЭТНО 2018» 

Ревизор.ru 11 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
В конкурсе приняли участие 12 представительниц национально-культурных объединений калужского региона. Из них те, кто на фестивале впервые, например, участницы из Якутии, Чечни, а также Узбекистана, Китая и Замбии. Также свои традиции представили девушки из азербайджанской, армянской, дагестанской, грузинской, еврейской, украинской национально-культурных автономий Калужской области. Одна из участниц представила русскую национальную культуру.
Каждая из участниц выступила в трех конкурсах: «Самопрезентация», «Дефиле» и «Минута славы». Девушки показали свои таланты и принесли собственноручно приготовленное главное национальное блюдо своего народа. Победительницей фестиваля «МИСС-ЭТНО 2018» стала представительница Чечни Мадина Бециева.
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