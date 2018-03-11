В Калуге выбрали «МИСС-ЭТНО 2018»

Китая и В конкурсе приняли участие 12 представительниц национально-культурных объединений калужского региона. Из них те, кто на фестивале впервые, например, участницы из Якутии Чечни , а также Узбекистана Замбии . Также свои традиции представили девушки из азербайджанской, армянской, дагестанской, грузинской, еврейской, украинской национально-культурных автономий Калужской области . Одна из участниц представила русскую национальную культуру.

Каждая из участниц выступила в трех конкурсах: «Самопрезентация», «Дефиле» и «Минута славы». Девушки показали свои таланты и принесли собственноручно приготовленное главное национальное блюдо своего народа. Победительницей фестиваля «МИСС-ЭТНО 2018» стала представительница Чечни Мадина Бециева.