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В грузинском Телави спасли засыхающий девятивековой платан
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В грузинском Телави спасли засыхающий девятивековой платан 

Мир24 6 марта 2018
Фото: Мир24
В грузинском городе Телави ученые спасли платан, которому 900 лет. Дереву грозило засыхание, сообщает «Интерфакс».
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Проблему констатировали еще несколько назад местные ботаники. Специалисты рассказали, что дерево можно спасти, если провести оздоровление корневой системы. В 2017 к работе подключились ученые из Германии.
Теперь, как уверяет мэр Телави Шота Нареклишвили, процесс засыхания остановлен. По его словам, в апреле-мае все оздоровительные работы будут окончены.
Дерево по праву считается достопримечательностью города. Его высота достигает 40 метров, обхват более 12 метров. Платан признан самым старым деревом в регионе Кахетии. К слову, операцию по спасению деревьев начали и в Молдове. Местные дубравы и рощи поредели в результате незаконной вырубки. Чтобы зеленые насаждения не исчезли вовсе, там делают новые посадки.
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