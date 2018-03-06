В грузинском Телави спасли засыхающий девятивековой платан

Хотят сажать, но не ухаживать

Что происходит с деревьями в Москве

Проблему констатировали еще несколько назад местные ботаники. Специалисты рассказали, что дерево можно спасти, если провести оздоровление корневой системы. В 2017 к работе подключились ученые из Германии

Теперь, как уверяет мэр Телави Шота Нареклишвили, процесс засыхания остановлен. По его словам, в апреле-мае все оздоровительные работы будут окончены.

Дерево по праву считается достопримечательностью города. Его высота достигает 40 метров, обхват более 12 метров. Платан признан самым старым деревом в регионе Кахетии. К слову, операцию по спасению деревьев начали и в Молдове . Местные дубравы и рощи поредели в результате незаконной вырубки. Чтобы зеленые насаждения не исчезли вовсе, там делают новые посадки.

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