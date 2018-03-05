Армянский офицер по пьяни въехал в машину отца местного олигарха 

БАКУ, 5 мар — Sputnik. На шоссе Ереван-Севан попал в ДТП автомобиль отца армянского олигарха, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на сайт криминальной хроники shamshyan.com.
Согласно источнику, автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел 32-летний житель села Артаниш Гегаркуниксой области Эрик Петросян, сзади въехал во внедорожник Toyota Land Cruiser, которым управлял 40-летний житель села Ариндж Котайкской области Гурген Саркисян. Внедорожник принадлежит отцу олигарха Николаю Царукяну, которого в машине в момент ДТП не было.
В результате происшествия пассажир Volkswagen Валерий Казарян был госпитализирован.
К месту происшествия прибыли сотрудники отделения по расследованиям управления дорожной полиции Еревана. В ходе назначенной медэкспертизы выяснилось, что Петросян находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту готовятся материалы.
Известно также, что Петросян служит в одной из воинских частей Минобороны Армении.