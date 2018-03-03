в Амстердаме заметили Саакашвили на элитном автомобиле

Саакашвили заметили в Нидерландах, когда он садился в элитный автомобиль после того, как покатался на голландских трамваях.

«Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее», — написал Крутчак.

Ранее лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности, сфотографировавшись в трамвае.