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в Амстердаме заметили Саакашвили на элитном автомобиле
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в Амстердаме заметили Саакашвили на элитном автомобиле 

ТК «Звезда» 3 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Выдворенный из Украины лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили ездит в Нидерландах на элитном авто.
Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ездит по Амстердаму в автомобиле Bentley. Журналист Василий Крутчак опубликовал соответствующие фотографии в Facebook.
Саакашвили заметили в Нидерландах, когда он садился в элитный автомобиль после того, как покатался на голландских трамваях.
«Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее», — написал Крутчак.
Ранее лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности, сфотографировавшись в трамвае.
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