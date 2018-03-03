Грузия может запретить российские телеканалы

По данным газеты «Резонанси», этим вопросом заинтересовался во время визита в Молдову накануне председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Акакий Зоидзе заявил, что «лично не был бы против запрета „российских пропагандистских каналов“ в Грузии.

»Речь не о киноканалах, а о пропаганде, изливающейся на Грузию», — отметил он.

Эксперты отметили в интервью газете, что в сегодняшнем мире запреты неактуальны, к тому же российские телеканалы активно смотрят в Грузии представители национальных меньшинств, и их реакция может быть негативной.

Эксперты говорят, что надо лучше преподносить альтернативную информацию на местном уровне.