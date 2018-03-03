Грузия может запретить российские телеканалы 

Грузия, возможно, на законодательном уровне пойдет по пути Молдовы и запретит трансляцию российских телеканалов на территории страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным газеты «Резонанси», этим вопросом заинтересовался во время визита в Молдову накануне председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Акакий Зоидзе заявил, что «лично не был бы против запрета „российских пропагандистских каналов“ в Грузии.
»Речь не о киноканалах, а о пропаганде, изливающейся на Грузию», — отметил он.
Эксперты отметили в интервью газете, что в сегодняшнем мире запреты неактуальны, к тому же российские телеканалы активно смотрят в Грузии представители национальных меньшинств, и их реакция может быть негативной.
Эксперты говорят, что надо лучше преподносить альтернативную информацию на местном уровне.
После вооруженного конфликта 2008 года прежние власти отключили в Грузии российские телеканалы, однако этот запрет был неэффективным. Желающие смотреть российское ТВ массово приобретали спутниковые тарелки. В 2014 году сторонники экс-президента Михаила Саакашвили подняли в парламент вопрос запрета российских телеканалов, но «Грузинская мечта» тогда отклонила эту инициативу.