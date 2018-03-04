Певец-грузин удивил бакинцев песнями на трех языках 

Певец, композитор, полуфиналист шестого сезона проекта «Голос-6» на российском Первом канале Брендон Стоун (Бесик Шпетишвили) впервые выступил в Баку. Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, чем удивлял певец бакинцев
Бесик Шпетишвили (Брендон Стоун) много лет назад уехал из Грузии за границу строить музыкальную карьеру, и у него все получилось. Брендон смог заявить о себе как талантливый певец и композитор, сообщает Sputnik Азербайджан.
В Баку певец выступил впервые, исполнив различные популярные песни на трех языках — грузинском, русском и английском. Среди уже полюбившихся песен бакинцы услышали знаменитый хит «Самолет Баку-Москва» Эйюба Ягубова, а также песню «В этом городе» легендарного Рашида Бейбутова.
Бредон Стоун — певец, композитор, пианист, продюсер. Он является автором 250 произведений разных жанров и направлений. В основном исполнитель живет в Германии.