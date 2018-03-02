Биография Армена Саркисяна

В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году — аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук.

В 1979-1984 годах — ассистент кафедры теоретической физики ЕГУ.

В 1984-1985 годах преподавал в Кембриджском университете ( Великобритания ).

В 1985-1992 годах — преподаватель кафедры теоретической физики ЕГУ.

В 1990-1992 годах — заведующий кафедрой компьютерного моделирования сложных систем ЕГУ.

В 1992-1993 годах — временный поверенный в делах Республики Армения , Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В 1993-1994 годах — главный посол Армении в Европе, посол Армении в Евросоюзе

В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении.

В 1998-2000 годах — Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Туркмении и Узбекистане. В начале 2000-х годов Армен Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России

Был советником компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.

С 2000 года занимает пост президента-учредителя компании Eurasia House International.

В 2013 году Саркисян вновь занял пост Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Великобритании.

19 января 2018 года действующий глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии — самой крупной парламентской партии — предложил кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента страны.

16 февраля Армен Саркисян принял это предложение.

Автор ряда научных статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и экономике переходного периода.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Женат, двое сыновей.