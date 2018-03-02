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Биография Армена Саркисяна
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Биография Армена Саркисяна 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.
В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году — аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук.
В 1979-1984 годах — ассистент кафедры теоретической физики ЕГУ.
В 1984-1985 годах преподавал в Кембриджском университете (Великобритания).
В 1985-1992 годах — преподаватель кафедры теоретической физики ЕГУ.
В 1990-1992 годах — заведующий кафедрой компьютерного моделирования сложных систем ЕГУ.
В 1992-1993 годах — временный поверенный в делах Республики Армения, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В 1993-1994 годах — главный посол Армении в Европе, посол Армении в Евросоюзе.
В 1995-1996 годах — посол Армении в Королевстве Бельгия, руководитель миссии европейских общин Армении, посол Армении в Королевстве Нидерланды, посол Армении в Ватикане, посол Армении в Великом Герцогстве Люксембург.
В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении.
В 1998-2000 годах — Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В начале 2000-х годов Армен Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане.
Был советником компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.
С 2000 года занимает пост президента-учредителя компании Eurasia House International.
В 2013 году Саркисян вновь занял пост Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Великобритании.
19 января 2018 года действующий глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии — самой крупной парламентской партии — предложил кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента страны.
16 февраля Армен Саркисян принял это предложение.
Автор ряда научных статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и экономике переходного периода.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Женат, двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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