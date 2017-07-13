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«Яндекс.Такси» и Uber объединяют бизнес по онлайн-заказу поездок в России
«Яндекс» объявил об объединении бизнеса по по онлайн-заказу поездок с Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии, говорится в сообщении «Яндекса». Бизнес будет объединен в компанию NewCo.
"Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах", - уточняют в Uber.
По условиям соглашения, в новую компанию Uber вложит $225 млн, а «Яндекс» — $100 млн, оценка объединенного бизнеса составляет $3,725 млрд. «Яндекс» получит 59,3% в новой компании, Uber — 36,6%. Еще 4,1% получат сотрудники. NewCo возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.
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