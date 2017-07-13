«Яндекс.Такси» и Uber объединяют бизнес по онлайн-заказу поездок в России



«Яндекс» объявил об объединении бизнеса по по онлайн-заказу поездок с Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии, говорится в сообщении «Яндекса». Бизнес будет объединен в компанию NewCo.

"Яндекс и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах", - уточняют в Uber.