Подростки из 25 стран сделали «Шаг домой» в Армению

Побывать на исторической родине и полюбить ее навсегда. В Армении стартовала новая программа Министерства диаспоры «Шаг домой». Чем она отличается от предыдущей и что нового изучают подростки из разных стран — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц

Вместо утреннего кофе народные танцы. Небольшой перерыв, а дальше по расписанию история и армянский язык. В группе новичков нет: все знают алфавит, простые разговорные фразы, теперь изучают язык глубже.

«Это хорошая возможность для меня улучшить свои знания, говорить с новыми друзьями из разных стран на одном языке. Сегодня мы в игровой форме познакомились с памятниками армянской культуры», — рассказала участница из Грузии Аида Вермишян.

Чтобы узнать Армению, у участников курсов из 25 стран есть две недели. Они посмотрят достопримечательности, посетят музеи и памятники архитектуры.

«Эта программа — прекрасный шанс побывать в таких местах, познакомиться с детьми из разных стран и понять, что, несмотря на то, что мы живем в разных странах, мы все равно объединены тем, что мы армяне», — отметила участница из России Марина Саргсян. Эмили в Армении первый раз. О стране знает много, хоть и живет в Израиле . Ее родители — армяне. Эта поездка на историческую родину — их подарок.

«Я полюбила Армению. Здесь прекрасный воздух и добрые люди. Мне повезло, что родители учат меня дома армянскому. Я хотела бы лучше изучить язык и историю Армении», — говорит Эмили Кассиси.

Одно из условий программы «Шаг домой» — обязательное проживание в армянской семье. Гости и хозяева всегда говорят по-армянски. Эмили живет в доме Мурадянов. Из-за плотного графика занятий и экскурсий гостьи они собираются вместе только по вечерам. Вместе готовят ужин, обмениваются новостями и впечатлениями.

«Мы стараемся побольше рассказать и показать Эмили, чтобы она почувствовала настоящий армянский дух», — говорит жительница Еревана Грачуи Мурадян.

Сейчас в проекте участвуют более 400 человек. Уже к следующему году организаторы обещают принять вдвое больше молодых людей из армянской диаспоры.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ