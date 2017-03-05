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Совфед: Размещение беженцев в Грузии навредит РФ

Совфед: размещение беженцев в Грузии навредит РФ
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В Совфеде заявили, что размещение мигрантов в Грузии угрожает национальной безопасности России. Так считает зампредседателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для приема беженцев за границами ЕС. В качестве возможных регионов, где могли бы разместиться мигранты, он назвал Грузию и Балканы.
«Пока, что это— вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других»,— сказал Клинцевич.
Сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом. Теперь от нее могут потребовать ответного шага.
По словам политика, предложение превратить Грузию в страну беженцев затрагивает интересы национальной безопасности России.
«Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе»,— сказал Клинцевич.
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