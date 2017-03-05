Совфед: размещение беженцев в Грузии навредит РФ

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для приема беженцев за границами ЕС . В качестве возможных регионов, где могли бы разместиться мигранты, он назвал Грузию и Балканы.

«Пока, что это— вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других»,— сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом. Теперь от нее могут потребовать ответного шага.

По словам политика, предложение превратить Грузию в страну беженцев затрагивает интересы национальной безопасности России.

«Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе»,— сказал Клинцевич.