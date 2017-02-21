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Алиев нашел работу для жены
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву на пост первого вице-президента страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», - говорится в документе.
Конституция Азербайджана гласит, что первый вице-президент берет на себя полномочия президента, если тот по какой-либо причине не способен исполнять свои обязанности. Эту поправку внесли в основной закон в 2016 году по итогам референдума. Вице-президент Азербайджана наделен неприкосновенностью и не может быть задержан, кроме случаев поимки на месте преступления.
По итогам референдума президент также получил возможность назначать досрочные выборы главы государства, а срок его правления увеличился с пяти до семи лет.
Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой 52 года. Она вышла замуж за Ильхама Алиева в 1983 году. Алиева окончила институт имени Сеченова, она имеет ученую степень кандидата философских наук. До назначения вице-президентом она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана
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