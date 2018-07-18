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Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей
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Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В первом полугодии 2018года РСХБ предоставил физическим лицам более 125 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Банк постоянно совершенствует линейку предложений для частных клиентов, разрабатывая программы кредитования с учетом потребностей различных категорий физических лиц, что способствует повышению доступности заемных средств. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 10%* годовых, по ипотечным кредитам — от 8,85%*, а в рамках совместных программ с застройщиками — от 4,85%* годовых.
РСХБ является одним из лидеров российского рынка кредитования физических лиц и входит в число крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.
* Указан минимальный размер процентной ставки при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.
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