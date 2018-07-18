Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей

В первом полугодии 2018года РСХБ предоставил физическим лицам более 125 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Банк постоянно совершенствует линейку предложений для частных клиентов, разрабатывая программы кредитования с учетом потребностей различных категорий физических лиц, что способствует повышению доступности заемных средств. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 10%* годовых, по ипотечным кредитам — от 8,85%*, а в рамках совместных программ с застройщиками — от 4,85%* годовых.

РСХБ является одним из лидеров российского рынка кредитования физических лиц и входит в число крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.

* Указан минимальный размер процентной ставки при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.