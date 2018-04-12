Руководство банка «Солидарность» рассказало о новых услугах и принципах работы 

Вот уже более 25 лет банк «Солидарность» работает с клиентами в Самарском регионе и по стране. Банк значительно улучшил свои финансовые показатели, и на 1 января 2018 года его капитал составил более 14 млрд рублей — это второй по величине показатель среди кредитных организаций области и 66-й — в банковской системе России.
"Банку, несмотря на сложную санационную процедуру, удалось сохранить ключевые позиции на региональном рынке, мы обслуживаем около 200 тысяч жителей Самарской области по разным продуктам и 3 тысячи предприятий. Это является хорошей долей рынка, которая и обеспечивает текущий операционный доход, и является неплохой стартовой площадкой для развития позиций банка”, — отметил председатель правления банка «Солидарность» Василий Белов.
Успехи есть и в динамике роста по основным показателям. Кредитный портфель за год увеличился почти на 6,5%, прирост вкладов составил 7,8%, объём проблемной задолженности сократился более, чем на 681 млн рублей. Банк «Солидарность» — один из лидеров финансового рынка региона, который следует собственному плану стратегического развития. Одно из главных направлений работы менеджмента банка — внедрение современных технологий, модернизация IT-платформы и разработка на их основе сервисов взаимодействия с клиентами в режиме онлайн, запуск нового продукта с использованием технологии QR-кода.
В Самарской области 19 отделений банка. В 2017-м открылось пять новых: в Санкт-Петербурге, Иркутске и Москве. Географическое развитие «Солидарности», выход на новые рынки и аудитории с сохранением существующей сети и классического банкинга — такова новая стратегия развития банка.