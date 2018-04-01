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Дело Магомедовых связано с компанией, имеющей активы в Оренбуржье?
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Дело Магомедовых связано с компанией, имеющей активы в Оренбуржье? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Один из семи эпизодов уголовного дела братьев Магомедовых, арестованных в Москве — вывод активов из «Объединенной зерновой компании», 50% минус одна акций которой принадлежит группе «Сумма», остальная часть — у государства. По версии следствия, в 2012-2013 годах фигуранты вывели из компании $6 и $14 млн через офшор Newbey Investments. Ущерб составил в 613 млн рублей.
Одним из активов этой компании является ОАО «Орский элеватор», контроль над этим предприятием в 2011 году стал причиной уголовного дела о рейдерском захвате и мошенничестве. Именно тогда ОАО «Объединенная зерновая компания» пресекло незаконные действия бывшего генерального директора ОАО «Орский элеватор» (Оренбургская область) Игоря Липенина по получению контроля над предприятием, контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО «ОЗК». Будут ли следственные действия проводится на Орском элеваторе пока неизвестно.
Напомним, что Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова. Братьям Магомедовым инкриминируется мошенническое хищение как минимум 2,5 млрд руб., а господину Максидову — нескольких сотен миллионов. Преступления были совершены, по версии МВД, в составе организованного преступного сообщества. Суд отказал защите в освобождении Зиявудина Магомедова под залог в размере предполагаемого ущерба по делу.
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