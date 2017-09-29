Обзор зарубежных СМИ: В Европе начался бунт

Новую ракету России приняли за инопланетное вторжение

Некоторые случайные свидетели пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты, испытываемой Россией, приняли ее за вторжение инопланетян, пишет Daily Mirror . Уточняется, что ракета РС-12М «Тополь» была запущена в условную цель в Казахстане из полигона в Архангельской области.

Издание пишет, что испытания проводились из-за усиления напряженности вокруг Северной Кореи. Некоторые граждане при этом решили, что яркий объект в небе с «шевелящимся хвостом» был внеземным кораблем.

В Восточной Европе начался «продуктовый бунт»

Граждане Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии и других восточноевропейских государств уже несколько лет жалуются на то, что крупные европейские продуктовые бренды продают им товары низкого качества. Как пишет La Vanguardia , это усиливает ощущение, что транснациональные компании эксплуатируют жителей Восточной Европы в качестве дешевой рабочей силы, но при этом ущемляют потребительские права.

Еврокомиссии признали существование такой проблемы, отметив, что жители Восточной Европы не хотят считаться «европейцами второй категории», как это происходит сейчас. Европейская Комиссия, наконец, решила взять дело в свои руки и приняла ряд мер для сдерживания такого явления как «двойные стандарты» в продуктовой отрасли. Еврочиновники пообещали активно бороться с продажей продуктов одинаковой марки, но с разными ингредиентами в разных частях Европы.

Китай готовится к космической войне

Китай активно разрабатывает технику и оружие для ведения космических войн, пишет Cankao xiaoxi . Так, КНР создает противоспутниковые ракеты, лазерное оружие, глушитель GPS сигнала и новейшего «убийцу спутников» для ведения высокотехнологичной космической войны.

США уже переживают из-за успехов Китая в космической обороне. В настоящее время КНР может уничтожить сотни американских спутников и помешать работе сигнала в радиусе до 35 тыс. километров на космической орбите. Кроме того, в КНР с недавнего времени существует отдельное подразделение армии — войска стратегической поддержки.

В Ватикане скоро разразится война

Ватикан захлестнули междоусобные войны, причем с избранием Бергольо понтификом они не закончатся, пишет L'Espresso . Уже сейчас публикация некоторых архивных документов разжигает конфликт вокруг Святого престола, а новые «сливы» пустят очередную порцию «яда ненависти».

Издание пишет, что Ватикан взволновала публикация рассекреченного документа о пропавшей девочке Эмануэле Орланди. Предполагаемый финансовый отчет, согласно которому девочку, пропавшую при невыясненных обстоятельствах в 1983 году, увезли по инициативе покойного кардинала Лоренцо Антонетти, может оказаться фейком, но в любом случае уже взбудоражил Ватикан. В 2014 году загадочные воры взломали сейф Префектуры экономических дел Святого престола, где находились секретные папки по щекотливым делам. Часть этих документов теперь анонимно возвращается в Префектуру. Издание предполагает, что каждый из документов будет наносить новые тяжелые удары по Святому престолу.

Силовики получили доступ к мобильным украинцев

Генпрокуратура Украины сможет получить данные о телефонных переписках и звонках граждан с ноября 2013 по март 2014 года. Такое решение принял Печерский суд, пишут «Вести-Украина»

Данные должны будут предоставлять операторы мобильной связи. Юристы отмечают, что раньше надо было делать запрос на получение подобной информации через суд по каждому конкретному человеку. Теперь же процедура значительно упростилась. Силовики смогут определить, где находились хозяева мобильных номеров во время Майдана, с кем созванивались, и даже изучить их SMS-переписку.