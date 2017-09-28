Mitsubishi отзывает в России более 100 тысяч машин

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает об отзыве в России более 100 тыс. автомобилей Mitsubishi. Среди них — 63154 машин Galant/Pajero, купленных в промежутке с ноября 2006 года по февраль 2016 года, и 44917 i-MiEV/Pajero, реализованных с октября 2013 года по апрель этого года.

Причиной отзыва называется возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Владельцев автомобилей, подпавших под отзыв, позднее уведомят о необходимости ремонта машин. Он будет бесплатным.