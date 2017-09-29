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Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Соколову
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Российской Федерации Соколову М. Ю.», — говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу с 28 сентября 2017 года.
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