Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Соколову

Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Российской Федерации Соколову М. Ю.», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с 28 сентября 2017 года.