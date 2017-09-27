Литва и Дания решили помешать «Северному потоку-2»

Литва и Дания согласуют свою позицию по газопроводу «Северный поток-2» и окажут влияние на Еврокомиссию для «более строгого отношения» к проекту. Об этом сообщает DELFI.

По данным издания, такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на совместной пресс-конференции с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном , проходившей в Вильнюсе.

«Мы согласуем наши аргументы так, чтобы действительно оказать влияние, ведь позиция ясна, политическая установка высказана не раз», — отметил Линкявичюс.

В Литве и Дании считают, что проект газопровода повысит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по стране газового транзита.

При этом Самуэльсен подчеркнул, что Дания в одностороннем порядке не пойдет на бойкот строительства газопровода. «Мы не считаем справедливым, если такая маленькая страна, как Дания, будет решать такой большой вопрос, как этот», — отметил он.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

В немецкой компании EWI (Energy Research & Scenarios) ранее заявили, что стоимость газа для европейских стран существенно снизиться после строительства газопровода Экономия конечных потребителей от падения цен, по мнению экспертов, составит 7,9 миллиарда евро в 2020 году.