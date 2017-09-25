Газпром сбросил американского конкурента с вершины

Газпром занял первое место в авторитетном рейтинге ведущих энергетических компаний мира. Его же главный американский конкурент, наоборот, резко потерял свои позиции. Почему российский монополист внезапно завоевал доверие иностранного рейтингового агентства — несмотря на то, что капитализация Газпрома существенно ниже, чем у других подобных компаний?

На мировом энергетическом рынке сменился лидер. Двенадцать лет подряд соответствующий рейтинг возглавлял американский гигант ExxonMobil . Однако в этом году его потеснил российский Газпром. Он поднялся с третьего на первое место в рейтинге 250 ведущих нефтегазовых и энергетических корпораций мира по версии S&P Global Platts. Exxon Mobil опустился с первой сразу на 9-ю строчку.

Что же помогло российской компании превзойти многолетнего американского лидера отрасли?

Позиции компаний в данном рейтинге зависят исключительно от их собственных финансовых результатов, а не от мнения экспертов. И смена лидера объясняется изменением исключительно этих показателей — размера выручки за год, чистой прибыли, показателя рентабельности инвестированного капитала (ROIC) и среднегодовых темпов роста выручки за 3 последних года.

«Газпром улучшил свои результаты, что позволило ему обогнать многих конкурентов по выручке и размеру активов в долларовом эквиваленте, а также по показателю рентабельности инвестированного капитала», — указывает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова

Так, по данным Platts, Газпром среди энергетических компаний мира занимает первое место по прибыли — 16,7 млрд долларов, по стоимости активов он на пятом месте — примерно 287 млрд долларов, по выручке на седьмом — 107,2 млрд долларов.

Кроме того, ExxonMobil проиграл Газпрому (и многим другим конкурентам из развивающихся стран) по показателю рентабельности инвестиционного капитала: у Газпрома он составляет 7%, а у ExxonMobil только 4%.



Американская корпорация проиграла и по показателю среднегодовых темпов роста выручки за три года — у ExxonMobil они оказались отрицательными, у Газпрома почти 6%, отмечает Мильчакова. При этом, ExxonMobil зарабатывает в год больше, чем Газпром. Но российская компания по этому показателю все равно опережает почти все компании в рейтинге.

«Отстает Газпром по капитализации, но только потому, что этот параметр определяется спекулянтами на бирже, а на их поведение влияют американские санкции и неопределенность вокруг «Северного потока — 2»», — объясняет Мильчакова.

Однако акции Газпром сильно недооценены, считают в «Альпари». Так, сопоставимая с Газпромом компания Saudi Aramco оценивает себя перед IPO в 2 трлн долларов, то есть почти в 40 раз дороже российского газового холдинга. Иными словами, если бы не негативный геополитический фон, то российская компания оценивалась бы в разы выше, чем сейчас.

Почему же просела так американская ExxonMobil, которая за три года почти не снижала добычу нефти? Дело в том, что ее финансовые показатели серьезно пострадали из-за снижения нефтяных цен. Однако стоимость нефти рухнула вдвое еще в 2014-м году, как же американцам удавалось сохранять лидерство в рейтинге и в 2015-м, и 2016-м? На самом деле, это удавалось лишь благодаря финансово-бумажным манипуляциям.

«До недавнего времени ExxonMobil поддерживал на вершине рейтинга в основном технический момент. ExxonMobil — единственная среди крупных компаний отрасли не отражала в отчетности уменьшение стоимости своих запасов при падении цен сырья. Это завышало оценку активов, рентабельности инвестиций и прибыли. Но в 2016 году компания под давлением расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США вынуждена была уменьшить стоимость активов более чем на 2 млрд долларов, и она показала минимальную за 20 лет прибыль. Именно это и обусловило столь резкое падение в рейтинге», — объясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман

В тройку лидеров после Газпрома и немецкой E.ON попала также индийская Reliance Industries, которая поднялась с 8-го места в 2016 году. На четвертом месте корейская Korea Electric Power, на пятом — китайская China Petroleum & Chemical. В первую десятку рейтинга вошла также еще одна российская компания — «Лукойл» , которая сохранила как и в прошлом году шестое место. Далее идут индийская Indian Oil, американские Valero Energy , ExxonMobil, и на десятом — французская Total

«Наибольшего успеха в рейтинге достигли трубопроводные монополии, у которых иная модель бизнеса, чем у нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Транснефть, например, практически не зависима от биржевой цены на нефть, тарифы на прокачку нефти устанавливает государство», — говорит Мильчакова.

Впрочем, добавляет она, главный показатель успеха корпорации все равно — это доля на рынке, от которой существенно зависят и операционные, и финансовые результаты. У Газпрома в любом случае с этим все хорошо. У него по-прежнему 34% европейского рынка газа, а экспорт природного газа — основной источник доходов компании и российского бюджета тоже. Спрос на российский газ со стороны Европы продолжает расти. Кроме того, повышается спрос на российские энергоресурсы со стороны азиатских покупателей.

В целом в глобальном рейтинге наиболее значительный прирост показателей продемонстрировали бразильская Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras), переместившаяся со 193-го на 47-е место, британская генкомпания Centrica, которая поднялась со 156-го на 15-е место. А германская E.ON взлетела сразу со 114-го на второе место.

Аналитик S&P Global Platts Харри Уэбер объясняет, что лучше всех в рейтинге выросли в первую очередь компании, которые имеют диверсифицированную структуру бизнеса: они поставляют электроэнергию и газ не только промышленности, но также коммунальным компаниям и частным клиентам. «Большинство электроэнергетических компаний, доминирующих в списке мировых лидеров, в основном работает на регулируемых или финансово поддерживаемых властями рынках. Это дает им преимущество, поскольку их доходы менее зависят от колебаний цен на нефть и газ», — поясняет Уэбер. Нефтедобывающие же компании во все мире переживают отнюдь не лучшие времена.

Между тем, в этом году нефть Brent в целом хоть и не вернулась к 100 долларам за баррель, однако показывает вполне крепкий уровень. Сейчас она уже превысила психологически значимую отметку в 55 долларов за баррель и штурмует максимумы начала года.

«Серия мощных ураганов в США и последующее сокращение количества активных буровых установок с 749 до 744 является одной из причин бурного роста нефти, что положительно сказывается и на курсе рубля», — говорит Мильчакова. До конца года доллар может опуститься до 56 рублей за доллар, а евро — до 67 рублей, считает аналитик.