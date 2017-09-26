Главные события у вас в почте
По секрету: #грустное_бали
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Грустное Бали
Каждый офисный работник, наверно, хоть раз мечтал всё бросить, поселиться в бунгало под пальмами и сёрфить днями и ночами.
«Мне никакой крови не нужно»
18 сентября прошло первое досудебное слушание по искам «Тинькофф банка» к авторам YouTube-канала Nemagia, а на 19-е назначена процедура дознания в отношении Алексея Псковитина, одного из двух кемеровских видеоблогеров.
«России нужна катастрофа»
В начале 2000-х, когда к нам пришли большие нефтяные деньги, казалось, что к 2015 году Россия станет цивилизованной страной.
«Вообще-то я думал валить»
Вообще-то я собирался валить. Но жизнь повернулась иначе
Как справиться с боссом?
У миллениалов и следующих за ними представителей поколения Y есть общее название — поколение «Я». <br/>
Как выжить в России
Здорово, братва! Придумали своё дело? И что, идея есть и всё готово? Спешу вас расстроить. Скорее всего, оно, дело это, не взлетит.
Оставить комментарий