СМИ: Продажу крепкого алкоголя в интернете могут легализовать в 2018 году

Министерство финансов России намерено разрешить розничную продажу крепкой алкогольной продукции через интернет с 1 января 2018 года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вариант поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…».

Как указывается в документе, изначально ведомство планирует разрешить доступ к онлайн-продажам лишь производителям и оптовикам. Лишь с 2021 года подобная возможность появится у компаний розничной торговли и сферы общепита.

Уточняется, что на реализацию алкоголя через интернет будут распространяться все действующие ограничения и запреты.

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, какие признаки свидетельствуют о склонности человека к частому употреблению алкоголя.