Правительство предложило выдавать льготные кредиты на российские авто и иностранцам

Правительство России планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что льготное автокредитование хорошо себя зарекомендовало на внутреннем рынке и «мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам».

По словам Мантурова, это «новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать».

"То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков", — добавил он.

Министр отметил, что с учетом увеличения объемов экспорта российских автомобилей рассчитывает на эффективность этой меры.