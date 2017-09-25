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Путин пошутил над оптимистичным экономическим прогнозом
Президент России Владимир Путин встретился с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Чиновники отчитались о своей работе и представили экономические прогнозы президенту. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
В ходе встречи Путин заявил, что российская экономика вошла в траекторию устойчивого роста, а министры заявили о росте ВВП на 2,3% и снижении инфляции до 3,1%. Все это, по словам главы Минэкономразвития, позволит Центробанку снизить ключевую ставку, что приведет к росту кредитной активности и возможному снижению ставок по ипотеке к концу 2017 года с 11% до 10%.
На слова Орешкина президент с улыбкой заявил, что «теперь люди будут ждать окончания года».
По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, позитивных показателей достиг автопром, а также производители сельскохозяйственной техники, вагонов и фармацевты.
«…Все сектора чувствуют развитие. Единственное, по металлургии до сих пор еще пока не восстановились после кризиса», — рассказал министр.
Ранее Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества заявил, что экономика России вышла из рецессии и «набирает обороты».
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