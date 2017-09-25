Путин пошутил над оптимистичным экономическим прогнозом



В ходе встречи Путин заявил, что российская экономика вошла в траекторию устойчивого роста, а министры заявили о росте ВВП на 2,3% и снижении инфляции до 3,1%. Все это, по словам главы Минэкономразвития, позволит Центробанку снизить ключевую ставку, что приведет к росту кредитной активности и возможному снижению ставок по ипотеке к концу 2017 года с 11% до 10%.

На слова Орешкина президент с улыбкой заявил, что «теперь люди будут ждать окончания года».



По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, позитивных показателей достиг автопром, а также производители сельскохозяйственной техники, вагонов и фармацевты.



«…Все сектора чувствуют развитие. Единственное, по металлургии до сих пор еще пока не восстановились после кризиса», — рассказал министр.

