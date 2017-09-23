«На Украине всё может превратиться в металлолом»: почему в Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что к 2030 году Украина может возобновить прямой импорт российского газа — из-за отсутствия «устойчивой системы развития» в стране и возвращения к «олигархической системе». Впрочем, о закупках топлива у «Газпрома» в «критическом случае» руководство «Нафтогаза» задумывается уже сейчас — если зима будет морозной, реверсных мощностей может не хватить. По мнению экспертов, нынешняя перепродажа российского газа на Украину через восточноевропейские страны — дорогостоящий и рискованный «политический спектакль».

Украинские энергетики опасаются, что к 2030 году Украина будет вынуждена вернуться к импорту российского газа. По мнению коммерческого директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, существует риск, что «всё вернётся на круги своя» и Украина снова обратится к Москве за поставками природного газа и нефти. Такая возможность существует из-за отсутствия «устойчивой системы развития» на Украине, приводит слова Витренко издание «Новое время». По его словам, в стране развиваются «очень негативные тенденции», свидетельствующие о возврате к «олигархической системе». Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» не исключил закупок российского газа в «критическом случае».

«Это отдельный вопрос, будем мы брать или не будем, но в каком-то таком (критическом) случае мы можем брать газ из России», — отметил Витренко в эфире «Пятого канала».

Также, по его мнению, Киев может предоставить гарантии по транзиту российского газа через украинскую территорию. Напомним, несколькими днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что уже к 2019 году компания сократит объёмы газового транзита через Украину до 19 млрд кубометров в год. Для сравнения, в течение 2016 года через украинские газотранспортные системы в Европу было поставлено 80 млрд кубометров газа.

Для диверсификации транзитных каналов «Газпром» реализует проекты трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». По мнению экспертов, создание альтернативных газовых маршрутов связано не только с напряжённостью в отношениях Москвы и Киева, но также с большой изношенностью украинской газотранспортной системы.

Дорогое удовольствие

В 2015 году Киев прекратил прямые закупки природного газа у Москвы, перейдя на реверсные поставки топлива из Польши, Венгрии и Словакии. Это не означает отказ от российского газа — просто топливо начало поставляться Украине через страны-посредники по более высокой цене. При этом руководство «Нафтогаза» утверждает, что реверсные поставки обходятся украинскому бюджету дешевле, чем российское топливо. Впрочем, данные Министерства экономического развития и торговли Украины говорят об обратном.

По информации ведомства, в августе 2017 года украинские предприятия закупали газ в Европе в среднем по цене $210,11 за 1000 м3, а в январе 2017-го стоимость достигала $230 за тысячу кубометров. При этом «Газпром» предлагает Киеву газ по цене около $195 за тысячу «кубов».

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, долгосрочные прогнозы в отношении газовой отрасли Украины не имеют смысла.

«Пока неизвестно, в каком состоянии будет украинская экономика через пару лет, поэтому долгосрочные прогнозы бесполезны, — отметил эксперт в интервью RT. — Учитывая, что Украина не модернизирует свою газотранспортную систему, она за 13 лет может превратиться в металлолом. Заявление Витренко абсолютно оторвано от реальности. При этом следует напомнить, что даже в этом году Киев не исключает импорта газа из России, в том случае, если зима будет морозной. В этом случае реверсных мощностей может не хватить. «Газпром» не возражает против этого, но, конечно, на фоне конфликтных действий украинской стороны газ уже не будет поставляться на прежних условиях. Теперь поставки возможны только по предоплате».

«Представители «Нафтогаза» стараются лишний раз напомнить о том, что «Нафтогаз» не нужно упразднять, так как компания может пригодиться в будущем. Прогноз о возобновлении российского импорта также может служить этой цели. Иными словами, Витренко признает, что Киеву придётся в вернуться к прямым поставкам газа из России», — пояснил эксперт в интервью RT.

Одновременно с прекращением поставок российского газа Киев инициировал несколько исков к «Газпрому». 20 сентября 2017 года «Нафтогаз» подал иск к России в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона требует компенсировать ей убытки, наступившие в результате потери крымских активов, и оценивает ущерб в $5 млрд, не считая процентов. Кроме того, «Нафтогаз» требует привести контракт на транзит российского газа в соответствие с положениями «Третьего энергопакета» Евросоюза , это позволило бы украинской стороне повысить транзитные тарифы. Также Антимонопольный комитет Украины требует от «Газпрома» выплатить штраф в размере $6 млрд в связи с «злоупотреблением» положением естественной монополии.

Реверсные риски

Дороговизна реверсных поставок газа — минус серьёзный, но не единственный. Закупка топлива через третьи руки ставит Киев в зависимость от стран-посредников. Например, в 2015 году Варшава уже приостанавливала реверс газа Украине без объяснения причин. Впоследствии поставки были возобновлены. В 2014 году решение сократить объем поставляемого на Украину топлива приняли власти Венгрии, Будапешт объяснил свой шаг необходимостью нарастить собственные запасы природного газа.

Помимо рисков технического и экономического характера, также нельзя исключать возможность политических противоречий. Отношения между восточноевропейскими государствами нельзя назвать безоблачными. На территории украинского Закарпатья компактно проживают около двухсот тысяч этнических венгров. По мнению Будапешта, Киев должен предоставить закарпатским венграм национальную автономию.

Венгерский МИД жёстко раскритиковал украинский закон об образовании. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, документ противоречит ценностям Евросоюза.

«Они ударили в спину Венгрии новым законом, потому что он серьезно нарушает права венгерского меньшинства», — заявил глава МИД Венгрии.

Кроме того, украинский закон об образовании подвергся осуждению со стороны Румынии.

С Варшавой Киев также связывают весьма противоречивые отношения. С одной стороны, страны развивают сотрудничество в оборонной и экономической сферах. При этом польская сторона по-прежнему предъявляет исторические счёты украинским националистам. Между восточноевропейскими странами есть также экономические противоречия, которые будут только усугубляться в будущем, считают эксперты.

«Интересы восточноевропейских стран, через которые сегодня идёт реверс газа на Украину, очень часто противоречат интересам Киева по целому ряду вопросов, — подчеркнул Митрахович. — Например, Венгрия планирует принять участие в проекте «Северный поток-2», в долгосрочном плане Будапешту интереснее заниматься транзитом российского газа, чем сотрудничать с Киевом».

По мнению эксперта, Польша также планирует стать газовым хабом Европы, для этого Варшава намерена задействовать резервы своих газовых хранилищ.

«В этом случае, она составит серьёзную конкуренцию Украине, которая рассчитывает использовать построенные в советское время хранилища для создания крупного энергетического хаба. И это только один вопрос — между этими странами существует множество противоречий, включая политические», — подчеркнул Митрахович.

СПГ-тупик

Если вынести реверс российского газа за скобки, единственной альтернативой поставкам «Газпрома» для европейских стран может стать сжиженный природный газ (СПГ). Сегодня лидером на мировом рынке СПГ является Катар, по оценкам Международного газового союза, в 2016 году на Доху пришлось почти 30% всего производства СПГ в мире. Другие страны — США, Австралия и Россия также наращивают производство сжиженного природного газа. Например, запуск первой очереди российского завода «Ямал СПГ» запланирован на ноябрь 2017 года.

Прогнозы экспертов по рынку СПГ заметно разнятся. По мнению вице-президента по коммерческим вопросам Shell в РФ Дугласа Бакли, к 2030 году объем мирового производства СПГ не превысит 25% от общего газового рынка. Однако, по мнению аналитиков British Petroleum, к 2035 году доля СПГ достигнет 51% в общей доле торговли газа в мире. Пока рынок СПГ крайне нестабилен — например, в начале 2017 года цены на сжиженный газ обвалились сразу на 45%, причиной падения стали ожидания перепроизводства.

Чтобы завоевать рынок Старого Света, американские производители намеренно занижают цены на СПГ для европейских потребителей. Закрепившись в Евросоюзе, американские компании поднимут цены, полагают эксперты. Европейские страны проявляют предусмотрительность и не спешат отказываться от российских поставок.

В управлении по энергетической информации американского Минэнерго пришли к выводу, что Европа будет ориентироваться на российские газовые поставки на протяжении ещё 20 лет — как минимум.

«Среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа», — говорится в отчёте американских аналитиков.

Что касается Украины, то Киев не может импортировать СПГ не только из-за его дороговизны. Анкара не даёт разрешения на проход танкеров с СПГ через Босфорский пролив, ссылаясь на требования безопасности. Пока что все попытки Киева убедить турецкие власти открыть Босфор для транзита СПГ не увенчались успехом. В интервью The Wall Street Journal глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал Турцию серьёзным препятствием на пути поставок на Украину СПГ и призвал Вашингтон приложить дипломатические усилия для решения этой проблемы. Правда, даже в том случае, если Анкара откроет Босфор для танкеров с газом, Украина не сможет этим воспользоваться: в стране нет мощностей для регазификации СПГ.

«Чтобы начать импорт СПГ, Украина должна сначала построить необходимую инфраструктуру в Одессе, — пояснил Митрахович. — Такие планы были ещё при Януковиче, но ничего до сих пор так и не создано. Сейчас строительство терминала СПГ в Одессе маловероятно».

Таким образом, реверс топлива остается пока единственной заменой прямым российским поставкам газа для Киева. Но альтернативной эта схема является только на словах, подчёркивают эксперты, и держится исключительно на антироссийском настрое действующего украинского режима.

«На самом деле, реверс является только видимостью диверсификации поставок, ведь «Газпром» не несёт никаких убытков и продолжает поставлять газ на Украину — просто через третьи страны. Украинским властям эта схема выгодна только с политической точки зрения, а на практике реверс дает стране лишь бессмысленные издержки», — подытожил Митрахович.