Минтранс может ограничить полеты авиакомпаний за рубеж

Авиакомпаниям, часто задерживающим рейсы, могут запретить летать за рубеж. О том, что у ведомства есть такое право, напомнил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

В основном решения о не допуске перевозчиков до полетов в другие страны принимались по итогам одного сезона, при формировании расписания на другой. Теперь в ведомстве заговорили об отзыве разрешения на международные полеты у тех перевозчиков, которые недобросовестно относятся к своим пассажирам, отменяя или задерживая рейсы. Об этом сказал глава Минтранса Максим Соколов, комментируя ситуацию с задержками рейсов «ВИМ-авиа».

У данного перевозчика все лето возникают проблемы с соблюдением расписания вылетов. Вот и в эту субботу в аэропорту «Домодедово» задержали более десятка рейсов авиакомпании. Вылеты начались поздно вечером. Причиной задержек на этот раз стали долги за обслуживание в аэропорту.