Минсельхоз сообщил о потерях миллионов тонн зерна при уборке урожая

По его словам, российским аграриям катастрофически не хватает технических средств. «Если сегодня было бы достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 миллионов тонн. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили очень хороший», — сказал он.



В некоторые годы потери превышают 15 миллионов тонн, добавил Чекмарев. «Повысили, вырастили зерно, а при уборке его потеряли», — отметил представитель Минсельхоза.



8 сентября отраслевое агентство «СовЭкон» улучшило прогноз урожая зерна в России в нынешнем году до 133 миллионов тонн, что на 5,4 миллиона тонн больше предыдущих ожиданий.



