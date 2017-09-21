Мир на грани винной катастрофы



СМИ сообщают о рекордно низких урожаях винограда. Bloomberg публикует «Винный отчет — 2017» — статью о состоянии виноградников в основных винодельческих регионах Европы и США.

Результаты неутешительны. «Экстремальные погодные условия окажут серьезное влияние на глобальный рынок вина. По оценкам агентства, во Франции ожидается самый маленький урожай винограда со времен Второй мировой войны. В Италии — худший урожай за 60 лет. В Испании ожидается падение на 20-30%. Германия и Австрия серьезных катаклизмов избежали, но не следует удивляться росту цен и падения качества продукции», — говорится в Винном отчете».



Пора ли ценителям вина впадать в панику? Комментирует сомелье и винный критик Simple Wine News Василий Расков:



Василий Расков, сомелье, винный критик Simple Wine News:

«Действительно, некоторые регионы очень сильно пострадали от жары, от засухи. Климатические изменения последних десяти лет, которые приводят к непредсказуемым погодным являениям, плохо влияют на виноделие — не столько потепление, сколько мощные перепады. То жара, то град, то мороз. Очень сильно пострадали Бургундия, Шабли и весь Кот-д'Ор. Были заморозки в Бардо, но, насколько я знаю, там отдельные виноградники пострадали, в Сент-Эмильоне. Сказать, что это сильно скажется на урожае — нельзя. Да, есть какие-то потери в США, в Калифорнии. Я думаю, что в целом, винодельческий мир не раз справлялся с гораздо более худшими годами».



Россия в этом году тоже не избежала аномальных погодных условий. Жителям столичного региона, например, по-настоящему летней погоды пришлось ждать до середины лета. Каковы были погодные условия в Крыму и других винодельческих регионах России? Затронет ли страну винный кризис?



Денис Руденко, ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России:

«У нас возникли небольшие хлопоты с тем, что была достаточно поздняя весна была, холодная. Но и в Крыму, и в Краснодарском крае резкого катастрофического характера эти климатические подвижки не имели. Я не ожидаю существенного падения объемов производства. Тут важно понимать, что в России собственного винограда хватает на 20% того вина, которое производится. Оставшееся 80% — это все равно импортное вино, которое в Россию привозится в цистернах и здесь только разливают по бутылкам. Поэтому даже если мы половину урожая потеряем, то общий объем производимого в России вина уменьшится всего на 10%. В этом году у нас нельзя сказать, что происходит нечто катастрофическое — никаких мощных заморозков, никакой массовой гибели виноградников, ничего такого не было».



Bloomberg отмечает: известны случаи, когда урожай оказывался маленьким, но очень качественным. Премьерные показы вин этого года начнутся зимой — тогда и можно будет делать выводы о том, насколько серьезной оказалась «Винная катастрофа — 2017». Срочно забивать погреб винами прошлых лет пока рановато.