В глобальной распродаже «чёрная пятница» планируют участвовать 53% россиян

В распродаже «Чёрная пятница», которая состоится 23-26 ноября, намерены участвовать более половины россиян. Об этом RT рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли, которая за два месяца до начала «суперсейла» провела опрос 37 тысяч покупателей в торговых центрах страны. Россияне планируют покупать со скидкой бытовую технику и электронику, а также верхнюю одежду и обувь. Эксперты связывают успех распродажи с ростом покупательной способности населения, однако врач-психотерапевт предостерёг граждан от необдуманного шопинга.



Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) провела опрос покупателей в преддверии глобальной распродажи «Чёрная пятница», которая состоится в России 23-26 ноября. Более половины респондентов (53%) намерены участвовать в акции. Четверть потребителей (24%) предстоящее снижение цен не интересует, а 23% опрошенных пока не определились, будут ли участвовать в акции. Такие данные RT предоставили в пресс-службе АКИТ.



При этом интернет-покупкам отдают предпочтение 38% респондентов, остальные планируют «ловить» скидки в обычных магазинах.



В ходе исследования были опрошены 37 тысяч человек в торговых центрах 15 крупнейших городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Сочи, Омска и других.



Что интересует и сколько готовы потратить



По данным АКИТ, больше всего россиян в дни скидок будет интересовать бытовая техника и электроника — 42% опрошенных собираются покупать в дни скидок «умные часы», ноутбуки и смартфоны.



Меньший спрос ожидается на покупку верхней одежды и обуви — их планируют приобрести 33% респондентов.



Далее идут детские товары (12%), товары для дома, строительства и ремонта (7%), а также сумки, серьги и парфюмерия (4%).



Большинство участников исследования намерены потратить на глобальной распродаже от 5 до 10 тысяч рублей (36%). За ними следуют потребители с бюджетом до 5 тысяч рублей (29%) и от 10 до 20 тысяч рублей (28%). О готовности сделать покупки на сумму более чем в 20 тысяч рублей заявили меньше всего респондентов (7%).



В прошлом году в «чёрную пятницу» потребители расходовали меньше денег — средний чек покупки составлял 4,6 тыс. рублей.



По словам президента АКИТ Алексея Фёдорова, россияне стремятся приобретать на распродажах более дорогие товары, так как растёт покупательная способность населения.



«Проводя исследование, мы предполагали, что большинство людей будут хотеть «скидок 99% на всё» или «айфоны за 1 рубль». Однако результаты оказались крайне любопытными. Современный потребитель покупает на распродажах не только привычные категории (одежда, обувь, детские товары), но и товары более дорогих сегментов — крупную бытовую технику и электронику, — говорит он. — Прежде всего, это связано с восстановлением потребительской активности и постепенным выходом нашей страны из экономического кризиса».



По словам эксперта, такая акция пользуется в России не меньшей популярностью, чем в Европе и Соединённых Штатах.



«Чёрной пятницей» называется период, когда магазины значительно снижают цены на свои товары. Традиция проводить в этот день распродажи распространена во всём мире. Считается, что «чёрной» пятницу стали называть в 1960-е годы благодаря водителям, которые окрестили так день из-за огромных уличных пробок.





Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отмечает, что в России распродажи очень популярны, так как покупатели предпочитают с умом расходовать средства.

«У нас она проводится и перед Новым годом, и в январе, и в мае бывает. Как только наши производители чувствуют, что надо как-то подстегнуть спрос, они объявляют распродажи. А люди хотят сэкономить, и у них это получается. Иначе бы они не стали в этом участвовать. Один раз обмануть можно, но не второй. Сейчас век, когда по клику пальца на телефоне доступно огромное количество информации. Поэтому человек всегда может сравнить, какие были цены», — считает он.



Несмотря на сильную уценку товаров, дни «чёрной пятницы» приносят магазинам выручку на несколько недель вперёд, добавляет эксперт.



Покупатели во время распродаж чаще всего совершают ненужные покупки на волне всеобщего ажиотажа, говорит врач-психотерапевт Анна Бабинина.



«Есть небольшой процент людей, которые действительно ждут скидок. Но чаще товары, в которых они нуждаются, не представлены на таких распродажах. Массовая психология в этой ситуации даёт эффект «снежной лавины», когда люди попадают в определённую зависимость от скидок, покупают лишние вещи и потом не знают, что с ними делать», — объяснила она.



По словам психотерапевта, в грамотно выстроенную сеть маркетинга нередко попадают шопоголики. «Больше всего среди них женщин. Они бегают за новинкой, которую могут вообще потом не использовать. У меня была такая пациентка, которая скупала юбки за 3 тыс. долларов, но ни разу их не надевала. Есть и шопоголики со средним достатком. В карты ведь играют и богатые, и не очень обеспеченные люди. Приобретая вещь по скидке, они воспринимают это как выигрыш и ощущают удовлетворение от покупки», — рассказала эксперт.





Однако несмотря на растущий интерес к подобного рода покупкам, россияне крайне редко жалуются на качество купленных по скидке вещей, рассказал RT председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ

«Ещё 15-20 лет назад нам приходилось постоянно получать такого рода жалобы. Были претензии и на продавцов, которые отказывались принимать купленный по акции товар обратно, что не имеет никакого законного основания. С тех пор производители и продавцы стали более ответственными, они хотят, чтобы у них покупали. Даже самые массовые интернет-площадки, как AliExpress, не сразу отправляют ваши деньги продавцу, на случай, если от вас будет претензия», — отметил он.



Приверженность россиян совершать оффлайн-покупки Шелищ связывает с традиционной культурой потребления наших граждан. По словам эксперта, люди, особенно старшее поколение, привыкли получать удовольствие от похода в магазин, а не от онлайн-шопинга.