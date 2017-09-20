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Политолог рассказал, почему нельзя назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов
Фото: иллюстрация РИА Новости
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона о распределении доходов от недр между россиянами. Разработчики полагают, что в случае одобрения документа, каждый гражданин в следующем году сможет получить около 10 тысяч рублей. Под этот проект попадают официально работающие россияне и пенсионеры.
Директор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Константин Симонов прокомментировал эту инициативу. По его словам, подобные мифы в обществе существуют не одно десятилетие.
"Деньги, которые тратит государство — это все нефтегазовые деньги. Формируется миф, что до нас эти средства не доходят. Если их распределить между людьми, то придется сделать платными все расходы — на образование, на медицину", — пояснил эксперт.
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