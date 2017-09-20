Сможет ли Киев добиться от российских авиакомпаний выплат по штрафам за полёты в Крым

Начисление штрафов российским авиакомпаниям, совершающим рейсы в Крым, является «юридическим абсурдом», пояснил в беседе с RT эксперт по международному праву. По его словам, Украина не может требовать от России каких-либо выплат за рейсы, осуществлённые над российской территорией. Ранее в Госавиаслужбе Украины заявили, что российские авиакомпании оштрафованы за пролёт над полуостровом на общую сумму около $103 млн В российском Минтрансе подчеркнули, что уведомлений о штрафах от Украины не получали.



Начисление украинской Госавиаслужбой штрафов российским авиакомпаниям является очередным примером «юридического абсурда» со стороны властей Украины, считает эксперт по международному праву Дмитрий Романенко.



«Речь идёт о полётах российских авиакомпаний над территорией Российской Федерации. В связи с этим говорить об удовлетворении каких-либо претензий со стороны украинских органов не представляется возможным. Это абсолютно бессмысленная тема для обсуждения», — сказал он в интервью RT.



По данным «Интерфакс-Украина», Государственная авиационная служба Украины наложила на авиакомпании более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн. (порядка $103 млн). В ведомстве заявили, что персональные санкции к юридическим лицам за посещение Крыма применяются согласно указу президента Украины от 16 сентября 2015 года.



Штрафам подверглись более 40 авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Трансаэро», «ВИМ-авиа», Red Wings, «Уральские авиалинии», UTair и «Когалымавиа».



«В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний сводный учёт Госавиаслужбой не ведётся, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным», — заявили в ведомстве.



За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 8 тыс. необлагаемых налогом минимальных доходов граждан. Сумма каждого штрафа составляет 136 тыс. грн. ($5,2 тыс.).



В Госавиаслужбе сообщили, что принудительное взыскание штрафов, не уплаченных в 15-дневный срок с момента постановления о наложении, производит Государственная исполнительная служба. При этом ещё ни один из штрафов уплачен не был.



В Министерстве транспорта России заявили, что не получали от Украины уведомлений о штрафах российским авиакомпаниям за полёты в Крым. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов.



«По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», — цитирует Соколова ТАСС.



Для урегулирования ситуации украинские власти намерены обратиться в международные судебные инстанции. Романенко отметил, что существуют юридические процедуры для разрешения споров в сфере гражданской авиации, закреплённые Чикагской конвенцией, однако полёты над территорией России не являются субъектом международного права.



«Россия, на мой взгляд, ни в коем случае не признает подсудность каких-либо международных судебных органов по одной простой причине: полёт происходит в рамках Российской Федерации. Крым является такой же частью России, как и вся остальная территория», — подчеркнул Романенко.



Гражданский авиаудар



16 сентября указом Петра Порошенко был введён в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», которое предусматривают санкции против российских компаний, в том числе авиакомпаний.



25 сентября Киев принял решение о запрете полётов этих авиакомпаний на Украину. Спустя четыре дня Росавиация уведомила Украину о запрете полётов. В российском ведомстве заявили, что запрет будет снят, если Киев отменит аналогичные требования к российским авиаперевозчикам.



«К сожалению, необдуманное решение киевских властей самым болезненным образом ударит по самим гражданам Украины. По данным российских авиакомпаний, более 70 процентов пассажиров всех рейсов между двумя государствами формируют именно украинцы», — заявили тогда в Росавиации.



Несмотря на то, что российские авиакомпании больше не летают на Украину, Киев штрафует их за полёты в Крым. Полуостров стал российским регионом после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, однако украинские власти отказываются признавать Крым российской территорией. В 2016 году сообщалось, что авиакомпаниям начислили штрафов на сумму более 720 млн грн. ($27 млн).



При этом ещё в 2016 году в Росавиации рассказали, что перестали получать уведомления от украинских властей:



«В своё время украинские авиационные власти информировали нас о том, что за полёты в Крым они штрафуют наши компании, и даже присылали нам уведомления. Мы проинформировали их, что если они хотят, они также могут штрафовать за нарушение правил дорожного движения в Крыму. После этого, уже как полгода, они прекратили уведомлять», — заявил глава Росавиации «Газете.Ru».