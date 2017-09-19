Арка Керченского моста начала движение

В конце сентября — начале октября 2017 года вторая арочная конструкция Керченского моста будет установлена на фарватерные опоры. Об этом сообщает Kerchinfo.



По данным ресурса, сейчас арка находится в активной стадии подготовки к транспортировке. Арка начала движение по выкаточным пирсам с помощью домкратов. Конструкция сдвинулась уже почти на 50 метров.



На Керченскому мосту уже установили опорные балки. Скоро там появятся и домкраты, которые должны будут поднять пролет на 35 метров. Когда арку полностью выкатят на пирсы, начнется процесс транспортировки. То же самое происходило и с железнодорожной аркой, установленной в конце августа.



Керченский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения он должен быть открыт в 2018 году, а для поездов — в 2019 году. Пока Крым с материковой Россией соединяют только Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополь.