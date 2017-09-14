В ЕС договорились продлить санкции против России

Европейский союз принял окончательное решение о продлении индвидуальных санкций против граждан и юрлиц РФ.



Ограничительные меры будут действовать ещё, как минимум, полгода. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС

Санкции действуют в отношении 149 человек и 38 компаний. В списке — бизнесмены и чиновники силовых ведомств, политики и представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Брюссель обвиняет их в подрыве суверенитета Украины. Санкции будут действовать до 15 марта 2018 года.



В июне 2017 года ЕС продлил экономические антироссийские санкции до 31 января 2018 года, а также ограничительные меры против Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года.



Европейский союз, США, Япония, Австралия и ряд других стран ввели санкции против России в 2014 году в связи с конфликтом на Украине. Запад обвиняет Кремль в финансовой и военной поддержке ополченцев Донбасса. В Москве отрицают обвинения и заявляют, что Россия не является стороной конфликта. Москва в качестве ответной меры ввела запрет на экспорт продовольствия тех стран, что ввели антироссийские санкции. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.