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МВФ не исключает выделение транша Украине в 2017 году
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что МВФ не исключает выделение очередного транша Украине в рамках программы финпомощи. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По поводу третьего транша — это выделение возможно. Мы ожидаем ускорения ключевых реформ в области приватизации, реальной борьбы с коррупцией, ключевых реформ в социальной сфере и других стратегически важных реформ. Мы ожидаем, что миссия вернется в скором будущем, чтобы проверить исполнение реформ", — сказал Райс.
Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сообщил, что Украина должна извлечь пользу в условиях роста мировой экономики.
Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов, и то, что правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию ситуации.
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