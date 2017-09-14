МВФ не исключает выделение транша Украине в 2017 году

"По поводу третьего транша — это выделение возможно. Мы ожидаем ускорения ключевых реформ в области приватизации, реальной борьбы с коррупцией, ключевых реформ в социальной сфере и других стратегически важных реформ. Мы ожидаем, что миссия вернется в скором будущем, чтобы проверить исполнение реформ", — сказал Райс.

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сообщил, что Украина должна извлечь пользу в условиях роста мировой экономики.

Он также подчеркнул, что Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов, и то, что правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию ситуации.